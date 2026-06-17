‘Juanfer’ Quintero podría romper histórico récord con Colombia en Mundial 2026: superaría a leyendas

Al fondo, Juan Fernando Quintero en el Mundial 2026. Al frente, Juan Fernando Quintero en los Mundiales de Rusia 2018 (izquierda) y Brasil 2014 (derecha). Fotos: Getty Images.

La Selección Colombia debuta en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este miércoles a las 9:00 de la noche contra la Selección de Uzbekistán, en lo que será el debut del último combinado nacional de la Conmebol que hacía falta por acción en el certamen.

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Sin embargo, los ojos del deporte no están puestos solamente en el partido, sino también en uno de los récords que se pueden romper durante los 90 minutos, teniendo este un responsable: Juan Fernando Quintero, de la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero, historia de Colombia en Mundiales

Y es que Juan Fernando Quintero se podría considerar como historia pura de la Selección Colombia en mundiales.

Lo anterior porque en esta Copa del Mundo el futbolista paisa entrará en la exclusiva lista de los 7 colombianos que han jugado tres mundiales. Allí aparecen deportistas como James Rodríguez, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón, Santiago Arias, Camilo Vargas y David Ospina.

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El récord que puede romper Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia en este Mundial 2026

Sin embargo, ese no puede ser el único récord de ‘JuanFer’ en este Mundial, pues el jugador que actualmente milita en River Plate de Argentina, se puede convertir en el primer futbolista colombiano en anotar tres goles en tres mundiales diferentes , superando incluso a leyendas del combinado como ‘El Pibe’ Valderrama (1 gol en mundiales), Freddy Rincón (1 gol en mundiales) e, incluso, el mismo James Rodríguez (6 goles, pero en un solo mundial, Brasil 2014).

Cabe recordar que Quintero hizo parte de la nómina colombiana en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En ambos anotó.

En Brasil 2014 Quintero anotó contra Costa de Marfil en la victoria de Colombia por la fecha dos de la fase de grupos.

En Rusia 2018 volvió a anotar, esta vez en la derrota de Colombia contra Japón en la fecha 1 de la fase de grupos.

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Juan Fernando Quintero tiene un total de 6 goles con la Selección Colombia en 49 partidos jugados, por lo que en caso de tener minutos en este certamen, podrá romper el récord ya mencionado y, además, ampliar su cuota goleadora con la ‘Tricolor’.

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