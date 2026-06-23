¿Qué futbolistas de RD Congo juegan en Europa? Así llega la selección que enfrenta HOY a Colombia

Selección de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Foto: Getty Images. / Joe Buvid/ISI Photos

Este martes, 23 de junio, la Selección Colombia jugará la segunda fecha de la fase de grupos de su zona en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la K, enfrentándose al combinado nacional de la República Democrática del Congo, escuadra africana que llegará a este duelo tras haber conseguido un histórico empate en la jornada pasada contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Lea más: ¿En dónde queda República Democrática del Congo? Así es el segundo rival de Colombia en Mundial 2026

Ahora, aunque se piense en el papel que los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo son mejores sobre el papel, la realidad es que el cuadro congoleño cuenta con nombres destacados que, incluso, juegan en varias de las llamadas 5 grandes ligas de Europa.

Por eso, en Caracol Radio le hacemos el recuento de cuáles futbolistas de la República Democrática del Congo juegan en el viejo continente.

¿Cuáles jugadores de la República Democrática del Congo juegan en ligas de Europa?

Lo primero que debe saber es que, de los 26 jugadores convocados por RD del Congo para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, 24 militan en clubes de Europa, los restantes en cuadros árabes y africanos.

Sin embargo, hay unos nombres que resuenan más que los demás por la trayectoria que tienen y los equipos en los que han jugado. Le contamos.

Yoane Wissa

Actualmente es el jugador estandarte de la República del Congo, pues juega en uno de los equipos más grandes de los que conforman el seleccionado: Newcastle United, de Inglaterra.

Yoane Wissa. Foto: Getty Images. / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar Yoane Wissa. Foto: Getty Images. / Robbie Jay Barratt - AMA Cerrar

Aaron Wan-Bissaka

Wan-Bissakka puede ser uno de los jugadores más conocidos de esta selección debido a su pasado, pues aunque ahora milita en el West Ham United, recientemente descendido de la Premier League, tuvo pasado en el Manchester United, uno de los más grandes de ese país y con el que ganó la Copa de la Liga inglesa y la mítica FA Cup.

Aaron Wan-Bissaka. Foto: Getty Images. / Icon Sportswire Ampliar Aaron Wan-Bissaka. Foto: Getty Images. / Icon Sportswire Cerrar

Cédric Bakambu

Bakambú es actualmente delantero del Real Betis, cuadro en donde también juega el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Además, cuenta con un notable paso por el Villareal, Olympique de Marsella y el Galatasaray.

Cédric Bakambu. Foto: Getty Images. / Icon Sportswire Ampliar Cédric Bakambu. Foto: Getty Images. / Icon Sportswire Cerrar

Axel Tuanzebe

Tuanzebe también es uno de los jugadores más destacados de este combinado nacional africano, pues salió de la academia del Manchester United, en donde también debutó. Además, tuvo pasos por equipos como el Napoli y una marcada continuidad en el Aston Villa. Actualmente juega en el Burnley, equipo recientemente descendido a la Championship, segunda división del fútbol inglés.

Axel Tuanzebe. Foto: Getty Images. / SOPA Images Ampliar Axel Tuanzebe. Foto: Getty Images. / SOPA Images Cerrar

Arthur Masuaku

Masuaku tuvo pasos por equipos como el West Ham United, el Olympiacos griego, el Sunderland y, actualmente, juega en el Lens de Francia, en donde quedó campeón de la Copa de ese país esta temporada recientemente finalizada.

Arthur Masuaku. Foto: Getty Images. / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar Arthur Masuaku. Foto: Getty Images. / Robbie Jay Barratt - AMA Cerrar

Noah Sadiki

Sadiki juega en el Sunderland de Inglaterra, que ascendió la temporada pasada a la Premier League.

Noah Sadiki. Foto: Getty Images. / Joe Buvid/ISI Photos Ampliar Noah Sadiki. Foto: Getty Images. / Joe Buvid/ISI Photos Cerrar

Chancel Mbemba

Mbemba es actual jugador del Lille de Francia.

Chancel Mbemba. Foto: Getty Images. / Joe Buvid/ISI Photos Ampliar Chancel Mbemba. Foto: Getty Images. / Joe Buvid/ISI Photos Cerrar

Ngal’ayel Mukau

Mukao es compañero de Mbemba en el Lille de Francia.

Ngal'ayel Mukau. Foto: Getty Images. / Icon Sportswire Ampliar Ngal'ayel Mukau. Foto: Getty Images. / Icon Sportswire Cerrar

Esta es la lista completa de los convocados por la República Democrática del Congo con sus respectivos equipos en los que militan

Arqueros

Lionel Mpasi (Le Havre)

Thimothy Fayulu (FC Noah)

Matthieu Epolo (Standard de Lieja)

Defensores

Chancel Mbemba (Lille OSC)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Alex Tuanzebe (Burnley)

Arthur Masuaku (RC Lens)

Joris Kayembe (Genk)

Steve Kapuadi (Widzew Łódź)

Aaron Tshibola (Kilmarnock)

Dylan Batubinsika (Larissa)

Gédéon Kalulu (Aris Limassol)

Mediocampistas

Noah Sadiki (Sunderland)

Samuel Moutoussamy (Atrómitos)

Edo Kayembe (Watford)

Ngal’ayel Mukau (Lille OSC)

Charles Pickel (Espanyol)

Nathanaël Mbuku (Montpellier HSC)

Brian Cipenga (Castellón)

Meschack Elia (Alanyaspor)

Gaël Kakuta (AEL Larissa)

Lea también: ¡Juega Colombia! Agéndese con partidos del Mundial 2026 este 23 de junio: hora y cómo ver EN VIVO

Delanteros

Théo Bongonda (Spartak Moscú)

Fiston Mayele (Pyramids FC)

Cédric Bakambu (Betis)

Simon Banza (Al Jazira)

Yoane Wissa (Newcastle)

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: