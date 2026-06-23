¿Qué futbolistas de RD Congo juegan en Europa? Así llega la selección que enfrenta HOY a Colombia
La Selección Colombia jugará este martes, 23 de junio, contra la Selección de la República Democrática del Congo a las 9:00 de la noche.
Este martes, 23 de junio, la Selección Colombia jugará la segunda fecha de la fase de grupos de su zona en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la K, enfrentándose al combinado nacional de la República Democrática del Congo, escuadra africana que llegará a este duelo tras haber conseguido un histórico empate en la jornada pasada contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
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Ahora, aunque se piense en el papel que los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo son mejores sobre el papel, la realidad es que el cuadro congoleño cuenta con nombres destacados que, incluso, juegan en varias de las llamadas 5 grandes ligas de Europa.
Por eso, en Caracol Radio le hacemos el recuento de cuáles futbolistas de la República Democrática del Congo juegan en el viejo continente.
¿Cuáles jugadores de la República Democrática del Congo juegan en ligas de Europa?
Lo primero que debe saber es que, de los 26 jugadores convocados por RD del Congo para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, 24 militan en clubes de Europa, los restantes en cuadros árabes y africanos.
Sin embargo, hay unos nombres que resuenan más que los demás por la trayectoria que tienen y los equipos en los que han jugado. Le contamos.
Yoane Wissa
- Actualmente es el jugador estandarte de la República del Congo, pues juega en uno de los equipos más grandes de los que conforman el seleccionado: Newcastle United, de Inglaterra.
Aaron Wan-Bissaka
- Wan-Bissakka puede ser uno de los jugadores más conocidos de esta selección debido a su pasado, pues aunque ahora milita en el West Ham United, recientemente descendido de la Premier League, tuvo pasado en el Manchester United, uno de los más grandes de ese país y con el que ganó la Copa de la Liga inglesa y la mítica FA Cup.
Cédric Bakambu
- Bakambú es actualmente delantero del Real Betis, cuadro en donde también juega el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Además, cuenta con un notable paso por el Villareal, Olympique de Marsella y el Galatasaray.
Axel Tuanzebe
- Tuanzebe también es uno de los jugadores más destacados de este combinado nacional africano, pues salió de la academia del Manchester United, en donde también debutó. Además, tuvo pasos por equipos como el Napoli y una marcada continuidad en el Aston Villa. Actualmente juega en el Burnley, equipo recientemente descendido a la Championship, segunda división del fútbol inglés.
Arthur Masuaku
- Masuaku tuvo pasos por equipos como el West Ham United, el Olympiacos griego, el Sunderland y, actualmente, juega en el Lens de Francia, en donde quedó campeón de la Copa de ese país esta temporada recientemente finalizada.
Noah Sadiki
- Sadiki juega en el Sunderland de Inglaterra, que ascendió la temporada pasada a la Premier League.
Chancel Mbemba
- Mbemba es actual jugador del Lille de Francia.
Ngal’ayel Mukau
- Mukao es compañero de Mbemba en el Lille de Francia.
Esta es la lista completa de los convocados por la República Democrática del Congo con sus respectivos equipos en los que militan
Arqueros
- Lionel Mpasi (Le Havre)
- Thimothy Fayulu (FC Noah)
- Matthieu Epolo (Standard de Lieja)
Defensores
- Chancel Mbemba (Lille OSC)
- Aaron Wan-Bissaka (West Ham)
- Alex Tuanzebe (Burnley)
- Arthur Masuaku (RC Lens)
- Joris Kayembe (Genk)
- Steve Kapuadi (Widzew Łódź)
- Aaron Tshibola (Kilmarnock)
- Dylan Batubinsika (Larissa)
- Gédéon Kalulu (Aris Limassol)
Mediocampistas
- Noah Sadiki (Sunderland)
- Samuel Moutoussamy (Atrómitos)
- Edo Kayembe (Watford)
- Ngal’ayel Mukau (Lille OSC)
- Charles Pickel (Espanyol)
- Nathanaël Mbuku (Montpellier HSC)
- Brian Cipenga (Castellón)
- Meschack Elia (Alanyaspor)
- Gaël Kakuta (AEL Larissa)
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Delanteros
- Théo Bongonda (Spartak Moscú)
- Fiston Mayele (Pyramids FC)
- Cédric Bakambu (Betis)
- Simon Banza (Al Jazira)
- Yoane Wissa (Newcastle)
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...