Así es el calendario completo del Mundial 2026: día de la final y partidos de la Selección Colombia

Jugadores de la Selección Colombia y Mundial del 2026. Fotos: Getty Images y W Radio.

Quedan pocas horas para que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí, 48 selecciones nacionales buscarán el objetivo de quedarse con el tan anhelado título internacional.

Este Mundial será el primero en donde jugarán 48 equipos, por lo que el calendario de partidos será mucho más largo que a lo que se acostumbraba.

Por ello, en Caracol Radio le dejamos los partidos día a día y, además, las fechas en las que tendrá acción la Selección Colombia.

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¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026? Estos son los tres partidos

La Selección Colombia tendrá tres partidos en el marco de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ocupan el grupo K del certamen y estos serán los partidos:

Colombia debutará en el Mundial el próximo miércoles, 17 de junio, contra la Selección de Uzbekistán . El partido se jugará en el mítico estadio Azteca de la Ciudad de México a las 9:00 de la noche.

. El partido a las 9:00 de la noche. Posteriormente, la ‘Tricolor’ se verá las caras con República Democrática del Congo . El juego será a el martes, 23 de junio, las 11:00 de la noche, hora Colombia, y se disputará en el estadio Akron, de Guadalajara.

. El juego será a el martes, 23 de junio, las 11:00 de la noche, hora Colombia, Finalmente, el combinado cafetero se verá las caras contra la Selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo. El partido será en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, el sábado, 27 de junio.

Conozca el calendario completo del Mundial 2026:

En Caracol Radio le dejamos el detalle de todo calendario del Mundial del 2026 con la fecha de los partidos, los estadios en donde se jugarán y su respectiva hora:

11 de junio (inicio del mundial)

México vs. Sudáfrica. Estadio Azteca. Ciudad de México. 2:00 de la tarde hora Colombia.

Estadio Azteca. Ciudad de México. 2:00 de la tarde hora Colombia. Corea del Sur vs. República Checa. Estadio Akron, Zapopan. 9:00 de la noche.

12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. Estadio BMO Field, Toronto. 2:00 de la tarde hora Colombia.

Estadio BMO Field, Toronto. 2:00 de la tarde hora Colombia. Estados Unidos vs. Paraguay. SoFi Stadium, Inglewood. 8:00 de la noche.

13 de junio

Qatar vs. Suiza. Levi’s Stadium, Santa Clara. 2:00 de la tarde hora Colombia.

Levi’s Stadium, Santa Clara. 2:00 de la tarde hora Colombia. Brasil vs. Marruecos. MetLife Stadium, East Rutherford. 5:00 de la tarde

MetLife Stadium, East Rutherford. 5:00 de la tarde Haití vs. Escocia. Gillette Stadium, Foxboroug. 8:00 de la noche.

Gillette Stadium, Foxboroug. 8:00 de la noche. Australia vs. Turquía. BC Place, Vancouver. 11:00 de la noche.

14 de junio

Alemania vs. Curazao. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia.

NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia. Costa de Marfil vs. Ecuador. Lincoln Financial Field, Philadelphia. 3:00 de la tarde.

Lincoln Financial Field, Philadelphia. 3:00 de la tarde. Países Bajos vs. Japón. AT&T Stadium, Arlington. 6:00 de la tarde

AT&T Stadium, Arlington. 6:00 de la tarde Suecia vs. Túnez. Estadio BBVA, Guadalupe. 9:00 de la noche.

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15 de junio

España vs. Cabo Verde. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia. Bélgica vs. Egipto. Lumen Field Stadium. 2:00 de la tarde.

Lumen Field Stadium. 2:00 de la tarde. Arabia Saudita vs. Uruguay. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde hora Colombia

Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde hora Colombia Irán vs. Nueva Zelanda. SoFi Stadium. 8:00 de la noche

Martes, 16 de junio

Francia vs. Senegal. MetLife Stadium, East Rutherford. 2:00 de la tarde hora Colombia.

MetLife Stadium, East Rutherford. 2:00 de la tarde hora Colombia. Irak vs. Noruega. Gillette Stadium, Foxborough. 5:00 de la tarde

Gillette Stadium, Foxborough. 5:00 de la tarde Argentina vs. Argelia. Arrowhead Stadium, Kansas City. 8:00 de la noche.

Arrowhead Stadium, Kansas City. 8:00 de la noche. Austria vs. Jordania. Levi’s Stadium, Santa Clara. 11:00 de la noche.

Miércoles, 17 de junio

Portugal vs. República Democrática del Congo. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia.

NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia. Inglaterra vs. Croacia. AT&T Stadium, Arlington. 3:00 de la tarde.

AT&T Stadium, Arlington. 3:00 de la tarde. Ghana vs. Panamá. BMO Field, Toronto. 6:00 de la tarde.

BMO Field, Toronto. 6:00 de la tarde. Uzbekistán vs. Colombia. Estadio Azteca, Ciudad de México. 9:00 de la noche

Jueves, 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia. Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. SoFi Stadium, Inglewood. 2:00 de la tarde.

SoFi Stadium, Inglewood. 2:00 de la tarde. Canadá vs. Qatar. BC Place, Vancouver. 5:00 de la tarde.

BC Place, Vancouver. 5:00 de la tarde. México vs. Corea del Sur. Estadio Akron, Zapopan. 8:00 de la noche.

Viernes, 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia. Lumen Field, Seattle. 2:00 de la tarde hora Colombia.

Lumen Field, Seattle. 2:00 de la tarde hora Colombia. Escocia vs. Marruecos. Lincoln Financial Field. 5:00 de la tarde.

Lincoln Financial Field. 5:00 de la tarde. Brasil vs. Haití. Gillette Stadium, Foxboroug. 8:00 de la noche.

Gillette Stadium, Foxboroug. 8:00 de la noche. Turquía vs. Paraguay. Levi’s Stadium, Santa Clara. 11:00 de la noche.

Sábado, 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia.

NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia. Alemania vs. Costa de Marfil. BMO Field, Toronto. 3:00 de la tarde.

BMO Field, Toronto. 3:00 de la tarde. Ecuador vs. Curazao. Arrowhead Stadium, Kansas City. 9:00 de la noche.

Arrowhead Stadium, Kansas City. 9:00 de la noche. Túnez vs. Japón. Estadio BBVA, Guadalupe. 11:00 de la noche.

Domingo, 21 de junio

España vs. Arabia Saudita. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia. Bélgica vs. Irán. SoFi Stadium, Inglewood. 2:00 de la tarde.

SoFi Stadium, Inglewood. 2:00 de la tarde. Uruguay vs. Cabo Verde. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde.

Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde. Nueva Zelanda vs. Egipto. BC Place, Vancouver. 8:00 de la noche.

Lunes, 22 de junio

Argentina vs. Austria. AT&T Stadium, Arlington. 12:00 del mediodía hora Colombia.

AT&T Stadium, Arlington. 12:00 del mediodía hora Colombia. Francia vs. Irak. Lincoln Financial Field, Philadelphia. 4:00 de la tarde.

Lincoln Financial Field, Philadelphia. 4:00 de la tarde. Noruega vs. Senegal. MetLife Stadium, East Rutherford. 7:00 de la noche.

MetLife Stadium, East Rutherford. 7:00 de la noche. Jordania vs. Argelia. Levi’s Stadium, Santa Clara. 10:00 de la noche.

Martes, 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía.

NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía. Inglaterra vs. Ghana . Gillette Stadium, Foxborough. 4:00 de la tarde.

. Gillette Stadium, Foxborough. 4:00 de la tarde. Panamá vs. Croacia. BMO Field, Toronto. 7:00 de la noche.

BMO Field, Toronto. 7:00 de la noche. Colombia vs. República Democrática del Congo. Estadio Akron, Zapopan. 11:00 de la noche.

Miércoles, 24 de junio

Suiza vs. Canadá. BC Place, Vancouver. 2:00 de la tarde hora Colombia.

BC Place, Vancouver. 2:00 de la tarde hora Colombia. Bosnia y Herzegovina vs. Qatar. Lumen Field, Seattle. 2:00 de la tarde.

Lumen Field, Seattle. 2:00 de la tarde. Escocia vs. Brasil. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde.

Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde. Marruecos vs. Haití . Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 5:00 de la tarde.

. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 5:00 de la tarde. República Checa vs. México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 8:00 de la noche.

Estadio Azteca, Ciudad de México. 8:00 de la noche. Sudáfrica vs. Corea del Sur. Estadio BBVA, Guadalupe. 8:00 de la noche.

Jueves, 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil. Lincoln Financial Field, Philadelphia. 3:00 de la tarde hora Colombia.

Lincoln Financial Field, Philadelphia. 3:00 de la tarde hora Colombia. Ecuador vs. Alemania. MetLife Stadium, East Rutherford. 3:00 de la tarde.

MetLife Stadium, East Rutherford. 3:00 de la tarde. Japón vs. Suecia. Arrowhead Stadium, Kansas City. 6:00 de la tarde.

Arrowhead Stadium, Kansas City. 6:00 de la tarde. Túnez vs. Países Bajos . AT&T Stadium, Arlington.6:00 de la tarde.

. AT&T Stadium, Arlington.6:00 de la tarde. Turquía vs. Estados Unidos. SoFi Stadium, Inglewood. 9:00 de la noche.

SoFi Stadium, Inglewood. 9:00 de la noche. Paraguay vs. Australia. Levi’s Stadium, Santa Clar. 9:00 de la noche.

Viernes, 26 de junio

Noruega vs. Francia. Gillette Stadium, Foxborough. 2:00 de la tarde hora Colombia. (el choque entre Haaland y Mbappé).

Gillette Stadium, Foxborough. 2:00 de la tarde hora Colombia. (el choque entre Haaland y Mbappé). Senegal vs. Irak. BMO Field, Toronto. 2:00 de la tarde.

BMO Field, Toronto. 2:00 de la tarde. Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Estadio Akron, Zapopa. 7:00 de la noche.

Estadio Akron, Zapopa. 7:00 de la noche. Uruguay vs. España. NRG Stadium, Houston. 7:00 de la noche.

NRG Stadium, Houston. 7:00 de la noche. Egipto vs. Irán. Lumen Field Stadium. 10:00 de la noche.

Lumen Field Stadium. 10:00 de la noche. Nueva Zelanda vs. Bélgica. BC Place, Vancouver. 10:00 de la noche.

Sábado, 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra. MetLife Stadium, East Rutherford. 4:00 de la tarde hora Colombia.

MetLife Stadium, East Rutherford. 4:00 de la tarde hora Colombia. Croacia vs. Ghana. Lincoln Financial Field, Philadelphia. 4:00 de la tarde.

Lincoln Financial Field, Philadelphia. 4:00 de la tarde. Colombia vs. Portugal. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 6:30 de la tarde .

. República Democrática del Congo vs. Uzbekistán. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 30 de la tarde.

Argelia vs. Austria . AT&T Stadium, Arlington. 9:00 de la noche.

. AT&T Stadium, Arlington. 9:00 de la noche. Jordania vs. Argentina. Arrowhead Stadium, Kansas City. 9:00 de la noche.

¿Cuándo serán las finales del Mundial 2026?

Fase de de 32avos

Esta ronda se disputará del 28 de junio al 3 de julio.

Fase de octavos de final

Los octavos de final del Mundial de 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.

Fase de cuartos de final

Los cuartos del certamen mundialista serán del 9 al 11 de julio.

Semifinales

Las semifinales del Mundial serán el 14 y 17 de julio en Arlington y Atlanta.

Tercer puesto

Será el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final del Mundial 2026: fecha y en dónde se jugará

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