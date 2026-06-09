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09 jun 2026 Actualizado 23:01

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Así es el calendario completo del Mundial 2026: día de la final y partidos de la Selección Colombia

El Mundial 2026 inicia este 11 de junio con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Jugadores de la Selección Colombia y Mundial del 2026. Fotos: Getty Images y W Radio.

Jugadores de la Selección Colombia y Mundial del 2026. Fotos: Getty Images y W Radio.

Jugadores de la Selección Colombia y Mundial del 2026. Fotos: Getty Images y W Radio.
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Quedan pocas horas para que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí, 48 selecciones nacionales buscarán el objetivo de quedarse con el tan anhelado título internacional.

Este Mundial será el primero en donde jugarán 48 equipos, por lo que el calendario de partidos será mucho más largo que a lo que se acostumbraba.

Por ello, en Caracol Radio le dejamos los partidos día a día y, además, las fechas en las que tendrá acción la Selección Colombia.

Lea más: Inauguración Mundial 2026: A qué hora es, artistas que se presentan, equipos que juegan y más

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026? Estos son los tres partidos

La Selección Colombia tendrá tres partidos en el marco de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ocupan el grupo K del certamen y estos serán los partidos:

Conozca el calendario completo del Mundial 2026:

En Caracol Radio le dejamos el detalle de todo calendario del Mundial del 2026 con la fecha de los partidos, los estadios en donde se jugarán y su respectiva hora:

11 de junio (inicio del mundial)

  • México vs. Sudáfrica. Estadio Azteca. Ciudad de México. 2:00 de la tarde hora Colombia.
  • Corea del Sur vs. República Checa. Estadio Akron, Zapopan. 9:00 de la noche.

12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. Estadio BMO Field, Toronto. 2:00 de la tarde hora Colombia.
  • Estados Unidos vs. Paraguay. SoFi Stadium, Inglewood. 8:00 de la noche.

13 de junio

  • Qatar vs. Suiza. Levi’s Stadium, Santa Clara. 2:00 de la tarde hora Colombia.
  • Brasil vs. Marruecos. MetLife Stadium, East Rutherford. 5:00 de la tarde
  • Haití vs. Escocia. Gillette Stadium, Foxboroug. 8:00 de la noche.
  • Australia vs. Turquía. BC Place, Vancouver. 11:00 de la noche.

14 de junio

  • Alemania vs. Curazao. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia.
  • Costa de Marfil vs. Ecuador. Lincoln Financial Field, Philadelphia. 3:00 de la tarde.
  • Países Bajos vs. Japón. AT&T Stadium, Arlington. 6:00 de la tarde
  • Suecia vs. Túnez. Estadio BBVA, Guadalupe. 9:00 de la noche.

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15 de junio

  • España vs. Cabo Verde. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia.
  • Bélgica vs. Egipto. Lumen Field Stadium. 2:00 de la tarde.
  • Arabia Saudita vs. Uruguay. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde hora Colombia
  • Irán vs. Nueva Zelanda. SoFi Stadium. 8:00 de la noche

Martes, 16 de junio

  • Francia vs. Senegal. MetLife Stadium, East Rutherford. 2:00 de la tarde hora Colombia.
  • Irak vs. Noruega. Gillette Stadium, Foxborough. 5:00 de la tarde
  • Argentina vs. Argelia. Arrowhead Stadium, Kansas City. 8:00 de la noche.
  • Austria vs. Jordania. Levi’s Stadium, Santa Clara. 11:00 de la noche.

Miércoles, 17 de junio

  • Portugal vs. República Democrática del Congo. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia.
  • Inglaterra vs. Croacia. AT&T Stadium, Arlington. 3:00 de la tarde.
  • Ghana vs. Panamá. BMO Field, Toronto. 6:00 de la tarde.
  • Uzbekistán vs. Colombia. Estadio Azteca, Ciudad de México. 9:00 de la noche

Jueves, 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia.
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. SoFi Stadium, Inglewood. 2:00 de la tarde.
  • Canadá vs. Qatar. BC Place, Vancouver. 5:00 de la tarde.
  • México vs. Corea del Sur. Estadio Akron, Zapopan. 8:00 de la noche.

Viernes, 19 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia. Lumen Field, Seattle. 2:00 de la tarde hora Colombia.
  • Escocia vs. Marruecos. Lincoln Financial Field. 5:00 de la tarde.
  • Brasil vs. Haití. Gillette Stadium, Foxboroug. 8:00 de la noche.
  • Turquía vs. Paraguay. Levi’s Stadium, Santa Clara. 11:00 de la noche.

Sábado, 20 de junio

  • Países Bajos vs. Suecia. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia.
  • Alemania vs. Costa de Marfil. BMO Field, Toronto. 3:00 de la tarde.
  • Ecuador vs. Curazao. Arrowhead Stadium, Kansas City. 9:00 de la noche.
  • Túnez vs. Japón. Estadio BBVA, Guadalupe. 11:00 de la noche.

Domingo, 21 de junio

  • España vs. Arabia Saudita. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia.
  • Bélgica vs. Irán. SoFi Stadium, Inglewood. 2:00 de la tarde.
  • Uruguay vs. Cabo Verde. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde.
  • Nueva Zelanda vs. Egipto. BC Place, Vancouver. 8:00 de la noche.

Lunes, 22 de junio

  • Argentina vs. Austria. AT&T Stadium, Arlington. 12:00 del mediodía hora Colombia.
  • Francia vs. Irak. Lincoln Financial Field, Philadelphia. 4:00 de la tarde.
  • Noruega vs. Senegal. MetLife Stadium, East Rutherford. 7:00 de la noche.
  • Jordania vs. Argelia. Levi’s Stadium, Santa Clara. 10:00 de la noche.

Martes, 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía.
  • Inglaterra vs. Ghana. Gillette Stadium, Foxborough. 4:00 de la tarde.
  • Panamá vs. Croacia. BMO Field, Toronto. 7:00 de la noche.
  • Colombia vs. República Democrática del Congo. Estadio Akron, Zapopan. 11:00 de la noche.

Miércoles, 24 de junio

  • Suiza vs. Canadá. BC Place, Vancouver. 2:00 de la tarde hora Colombia.
  • Bosnia y Herzegovina vs. Qatar. Lumen Field, Seattle. 2:00 de la tarde.
  • Escocia vs. Brasil. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde.
  • Marruecos vs. Haití. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 5:00 de la tarde.
  • República Checa vs. México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 8:00 de la noche.
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur. Estadio BBVA, Guadalupe. 8:00 de la noche.

Jueves, 25 de junio

  • Curazao vs. Costa de Marfil. Lincoln Financial Field, Philadelphia. 3:00 de la tarde hora Colombia.
  • Ecuador vs. Alemania. MetLife Stadium, East Rutherford. 3:00 de la tarde.
  • Japón vs. Suecia. Arrowhead Stadium, Kansas City. 6:00 de la tarde.
  • Túnez vs. Países Bajos. AT&T Stadium, Arlington.6:00 de la tarde.
  • Turquía vs. Estados Unidos. SoFi Stadium, Inglewood. 9:00 de la noche.
  • Paraguay vs. Australia. Levi’s Stadium, Santa Clar. 9:00 de la noche.

Viernes, 26 de junio

  • Noruega vs. Francia. Gillette Stadium, Foxborough. 2:00 de la tarde hora Colombia. (el choque entre Haaland y Mbappé).
  • Senegal vs. Irak. BMO Field, Toronto. 2:00 de la tarde.
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Estadio Akron, Zapopa. 7:00 de la noche.
  • Uruguay vs. España. NRG Stadium, Houston. 7:00 de la noche.
  • Egipto vs. Irán. Lumen Field Stadium. 10:00 de la noche.
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica. BC Place, Vancouver. 10:00 de la noche.

Sábado, 27 de junio

  • Panamá vs. Inglaterra. MetLife Stadium, East Rutherford. 4:00 de la tarde hora Colombia.
  • Croacia vs. Ghana. Lincoln Financial Field, Philadelphia. 4:00 de la tarde.
  • Colombia vs. Portugal. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 6:30 de la tarde.
  • República Democrática del Congo vs. Uzbekistán. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 30 de la tarde.
  • Argelia vs. Austria. AT&T Stadium, Arlington. 9:00 de la noche.
  • Jordania vs. Argentina. Arrowhead Stadium, Kansas City. 9:00 de la noche.

¿Cuándo serán las finales del Mundial 2026?

Fase de de 32avos

Esta ronda se disputará del 28 de junio al 3 de julio.

Fase de octavos de final

Los octavos de final del Mundial de 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.

Fase de cuartos de final

Los cuartos del certamen mundialista serán del 9 al 11 de julio.

Semifinales

Las semifinales del Mundial serán el 14 y 17 de julio en Arlington y Atlanta.

Tercer puesto

Será el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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