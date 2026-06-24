¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en Mundial 2026? Rival, la Portugal de Cristiano Ronaldo

Este 23 de junio, la Selección Colombia aseguró su clasificación a la fase de 16avos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras derrotar en la fecha dos de la fase de grupos 1-0 a la República Democrática del Congo.

En el último partido, que será contra Portugal, sea cual sea el resultado, Colombia avanzará de fase: ganando, pasa de primera; perdiendo, pasa segunda.

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¿Cómo llega la Selección Colombia a su partido contra Portugal?

Así pues, la Selección Colombia llega a este último duelo de la fase de grupos a enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo con dos victorias en su espalda: Uzbekistán en la primera fecha, y RD del Congo en la segunda.

¿Cómo llega la Portugal de Cristiano Ronaldo a su partido contra Colombia?

Por su parte, Portugal llega con la obligación de ganar, pues en la primera fecha empató contra RD del Congo 1-1, y en la segunda venció a Uzbekistán 5-0.

¿Cuándo será el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

El partido de los dirigidos por el estratega argentino Néstor Lorenzo será el próximo sábado, 27 de junio. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

¿A qué hora juegan Colombia y Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026?

Colombia se enfrentará contra la Selección de Portugal a las 6:30 de la tarde, hora de nuestro país, en lo que será el partido que más temprano tendrá el combinado ‘cafetero’ en toda la fase de grupos.

¿Cómo ver EN VIVO el partido Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Para ver este partido del Mundial 2026 lo podrá hacer por las señales de DirecTV, Disney +, RCN y Caracol TV.

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Si lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio.

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