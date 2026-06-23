Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia: así fue el nuevo récord que logró en los mundiales

Un día después de que Lionel Messi se convirtiera en el máximo goleador de los mundiales con 18, luego de su doblete ante Austria, llegó Cristiano Ronaldo para también fijar su propio registro. El astro portugués fue la gran figura en la goleada que le propinaron a Uzbekistán 5-0, con la que lograron la primera victoria del Mundial 2026.

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El primero gol llegó precisamente a los seis minutos de encuentro, cuando Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales y en el segundo futbolista de más edad, a sus 41 años y 138 días, en anotar en el torneo, solo por detrás del camerunés Roger Milla, quien lo hizo con 42 años.

El portugués marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, ahora, uno en la Copa del Mundo de 2026.

Su primer tanto, que abrió la victoria de Portugal ante Uzbekistán por 5 a 0, fue un fiel reflejo de cómo ha vivido Ronaldo las últimas horas, tras las críticas recibidas por su pobre debut contra República Democrática del Congo.

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El gol llegó, además, de manera muy similar a dos ocasiones que había desaprovechado contra el equipo africano, como si el fútbol ofreciera al ‘7’ una nueva oportunidad para resarcirse.

El delantero dio nuevamente la razón a sus compañeros perforando de nuevo la red a los cuarenta minutos, y estuvo a punto de acabar la primera mitad con un triplete, pero un defensa uzbeko despejó su disparo picado sobre la línea de meta.

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Cristiano supera la leyenda de Eusebio

Ronaldo sobrepasó con su doblete a Eusebio como el portugués con más anotaciones en mundiales, y escaló a la décima posición en la tabla histórica de goleadores del torneo, con una decena en 24 partidos.

Hasta ahora, Ronaldo había anotado en todos los mundiales en los que había participado, pero salvo en Rusia 2018, con cuatro goles, solo había sido capaz de marcar una vez en cada edición.

El portugués está inmerso en una carrera con Lionel Messi por ver quién alcanza antes los 1.000 goles como profesional. Ronaldo alcanzó este martes los 974, más de medio centenar que el argentino.