Prográmese: hora y por dónde ver EN VIVO todos los partidos del Mundial 2026 HOY 14 de junio

Continúa la ruta del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y este domingo, 14 de junio, el balón no parará de rodar, pues habrá cuatro partidos por disputar en el certamen.

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¿Cómo se jugó la jornada anterior?

Cabe recordar que este sábado, 13 de junio, la jornada la abrió Qatar vs. Suiza, en donde empataron 1-1. Luego, Brasil recibió a Marruecos y también igualaron 1-1. Posteriormente llegarían las victorias: Escocia derrotó 1-0 a Haití y Australia, en el primer batacazo de la copa, derrotó contundentemente 2-0 a Turquía que cuenta en sus filas con jugadores como Arda Guler, del Real Madrid; y Hakan Çalhanoğlu, del Inter de Milán.

Así pues, este domingo seguirá la acción con la disputa de la fecha 1 de la fase de grupos, y en Caracol Radio le dejamos las horas de los partidos, cuáles juegos son disputarán en esta jornada dominical y cómo verlos EN VIVO.

¿Cuáles son los partidos de hoy, 14 de junio?

Pues bien, este 14 de junio dos potencias futbolísticas tendrán su debut en la Copa del Mundo 2026 y, así como el sábado que acaba de pasar, habrá un duelo considerado el más llamativo. Le contamos.

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Alemania vs. Curazao.

La jornada la abrirá una de las selecciones candidatas al título: la Alemania de estrellas como Musiala, Kimmich, Neuer, entre otras.

El juego se disputará en el NRG Stadium, de Houston, Estados Unidos, y tendrá cita a las 12:00 del mediodía hora Colombia.

Países Bajos vs. Japón.

Luego llegará el duelo más atractivo de la jornada: Países Bajos recibe a la siempre complicada Selección de Japón.

El partido se disputará en el AT&T Stadium, de Arlington, Estados Unidos, y se jugará a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.

Costa de Marfil vs. Ecuador.

Posteriormente, otra selección latina tendrá acción luego de que Brasil y México tuvieran acción: Ecuador visita al combinado nacional de Costa de Marfil, un cuadro con habitual presencia en cada mundial.

El juego será en el Lincoln Financial Field, de Philadelphia, Estados Unidos, y se disputará 6:00 de la tarde, hora Colombia.

Suecia vs. Túnez.

Finalmente, europeos y africanos cerrarán la jornada a las 9:00 de la noche enfrenándose en la cuota mexicana de la fecha: El estadio BBVA de Monterrey, en México.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos de este domingo, 14 de junio, del Mundial 2026?

Para ver los cuatro partidos del Mundial 2026 de este 14 de junio, lo podrá hacer por las señales de DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports, aunque el único canal que transmitirá los cuatro juegos será el primero.

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Si lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio.

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