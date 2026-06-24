De las canchas de Amalfi, Antioquia, hasta la Copa Mundial de la FIFA: la historia de Daniel Muñoz

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar, y no se para menos, pues marcha primero en el grupo K en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde aseguró su clasificación a la fase de 16avos del certamen luego de vencer a a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo teniendo como protagonista la actuación de un futbolista: el lateral que milita en el Crystal Palace inglés, Daniel Muñoz.

Por este razón, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, habló su tío, Carlos Muñoz, quien se refirió a la actualidad del jugador y, además, un poco de su historia que lo ha llevado a ser lo que es en la actualidad.

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‘El Tigre de Amalfi’

En su primera intervención Muñoz expresó sentirse orgulloso de su sobrino. Aseveró: “Ese muchacho está brillando y gracias a Dios se siente muy orgulloso uno de que le está yendo muy bien”.

Así mismo, dijo que el lateral es conocido como ‘El Tigre de Amalfi’ por su temperamento característico y el esfuerzo continuo que hace en cada partido.

“Él le mete muchas ganas, en todo partido lo da todo, él siempre ha dado todo, él es un guerrero, como se dice, un ‘Tigre de Amalfi’, como siempre la gente lo ha llamado. Es una persona que deja hasta la última gota en la cancha, nunca da por perdida una pelota, él siempre está, como se dice, dándola toda, y yo creo que de ese rol ha madurado más, ha tenido más experiencia”, comentó.

La historia de Daniel Muñoz: de ser rechazado a meter dos goles en un Mundial

Por otro lado, el tío de Daniel Muñoz se refirió a los comienzos de Daniel Muñoz y cómo despegó su carrera.

“Él se va aquí de Amalfi a los siete añitos. Él empieza a jugar en una escuelita de Envigado, lo sacan de ahí y se lo llevan para otros países a presentarlo. En ese tiempo se lo lleva un empresario a México, España, Francia, Italia, pero nunca ningún equipo se interesaban por él, no había mucho interés. También se presentó mucho aquí en Colombia y también lo rechazaban mucho”, relató.

Así, contó sobre algunos momentos posteriores a esos rechazos en donde Daniel Muñoz planteó la posibilidad de dejar el fútbol, estudiar e irse a Estados Unidos, pero una prueba el equipo antioqueño Total Soccer lo cambió todo.

”En el momento que llegó a Colombia, el dijo: ‘No, yo no voy a jugar más’, le dijo a la familia, a la abuela: ‘Yo me voy a poner a estudiar, me voy a ir para Estados Unidos’, pero llega un momento que lo presenta un amigo a Total Soccer, un equipo que lo maneja el señor Gabriel Sepúlveda, en ese momento él estaba en campeonato y entonces él entra ahí para entrenar nada más, Le dijeron que el equipo ya había empezado el campeonato y no lo podían inscribir, entonces él llega a ese equipo y empieza a entrenar. Luego el técnico lo ve y le dice que tiene potencial: ‘Le voy a decir una cosa, usted jugaba de delantero, pero yo le veo la potencia a usted como lateral, yo veo un carrilero que sube, baja, sube, baja, y la carrera suya se va a desarrollar es de lateral", dijo.

Después, contó que Daniel Muñoz fue presentado al difunto entrenador Pedro Sarmiento y fue cuando logró su debut con Rionegro Águilas.

El papel de la familia

Muñoz comentó que la familia de Daniel nunca dudó del jugador. “Nunca se dudó porque él siempre ha sido jugador, siempre ha jugado fútbol”.

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“Cuando se fue a otros países a presentarse con el empresario él vino muy triste, muy aburrido porque el gasto y el vaya y venga se sentía triste. Le decía a la familia, al papá, a la abuela, que no quería jugar más fútbol, hasta cuando Gabriel fue el que lo animó y que lo descubrió”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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