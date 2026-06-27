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27 jun 2026 Actualizado 16:56

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Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Estos son los partidazos confirmados de dieciseisavos de final del Mundial 2026: así va el cuadro

Repase los enfrentamientos que ya están confirmados y cómo están las dos partes del cuadro.

Composición: Caracol Radio

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A falta de tres grupos por definirse, el Mundial 2026 avanza y cada vez está más cerca de conocerse los 16 encuentros de la fase de dieciseisavos de final. En la jornada de este sábado se conocerán los últimos cuatro clasificados, de los cuales tres serán mejores terceros.

¡Juega Colombia vs. Portugal! Agéndese con los partidos de HOY del Mundial 2026: horarios y cómo ver

Vale la pena recordar que, con la ampliación de 32 a 48 equipos, hay una fase nueva después de los grupos, a la cual clasifican 32 equipos. De estos, 8 provienen de una tabla que establece a los que terminen terceros de sus zonas con mejores puntuaciones.

Estos 8 equipos son claves para conocer los enfrentamientos de 16vos de final, pues con el paso de la última jornada han variado los posibles enfrentamientos. Anteriormente, se cruzaban en X los choques, por ejemplo el 1A enfrentaba al 2B y el 1B al 2A.

Así van los cruces oficiales de 16vos de final del Mundial

Con los partidos del día viernes, que dejaron las clasificaciones de España como primera del Grupo H y Cabo Verde sorprendiendo en el segundo lugar; Bélgica como líder del Grupo G, y Egipto segunda, se han confirmado otros cruces y abrió la ventana para dejar sembrados a otros equipos a la espera de su rival. En total, hay 9 enfrentamientos ya definidos.

Lado A del cuadro

Alemania vs Paraguay

  • Lunes 29 de junio
  • Hora: 3:30 p.m.
  • Estadio de Boston

Se enfrenta en octavos al ganador de:

Francia vs. Suecia

  • Martes 30 de junio
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Estadio de Ne Jersey / New York

-

Sudáfrica vs Canadá

  • Domingo 28 de junio
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio de Los Angeles

Se enfrenta en octavos al ganador de:

Países Bajos vs Marruecos

  • Lunes 29 de junio
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio de Monterrey

-

2K (Portugal) vs 2 L (Ghana)*

  • Jueves 2 de julio
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio de Toronto

Se enfrenta en octavos al ganador de:

España vs 2J (Austria)*

  • Jueves 2 de julio
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio de Los Ángeles

-

Estados Unidos vs Bosnia

  • Miércoles 1 de julio
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Estadio de San Franciscco

Se enfrenta en octavos al ganador de:

Bélgica vs 3A/E/H/I/J (Corea del Sur)*

  • Miércoles 1 de julio
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio de Seattle

Lado B del cuadro

Brasil vs Japón

  • Lunes 29 de junio
  • Hora: 12:00 m.
  • Estadio de Houston

Se enfrenta en octavos de final al ganador de:

Costa de Marfil vs Noruega

  • Martes 30 de junio
  • Hora: 12:00 m.
  • Estadio de Dallas

-

México vs Ecuador

  • Martes 30 de junio
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio Azteca, de Ciudad de México

Se enfrenta en octavos al ganador de:

1L (Inglaterra) vs 3E/H/I/J/K (Senegal)*

  • Miércoles 1 de julio
  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio Atlanta

-

Argentina vs Cabo Verde

  • Viernes 3 de julio
  • Hora: 5:00 p.m.
  • Estadio de Miami

Se enfrenta en octavos al ganador de:

Australia vs Egipto

  • Viernes 3 de julio
  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio de Dallas

-

Suiza vs 3E/F/G/I/J (Irán)*

  • Jueves 2 de julio
  • Hora: 10:00 p.m.
  • Estadio de Vancouver

Se enfrenta en octavos al ganador de:

1K (Colombia) vs 3D/E/I/J/L (Croacia)*

  • Viernes 3 de julio
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio de Kansas

*Partidos por definir*

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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