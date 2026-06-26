Mundial 2026 HOY 26 de junio: hora Colombia de los 6 partidos de la fecha y cómo verlos EN VIVO

Este viernes, 26 de junio, se comenzará a cerrar el telón de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando el grupo G, H e I, hagan su última aparición en esa ronda, a pesar de que uno de ellos ya definió sus dos clasificados a la siguiente fase.

Así, esta fecha volverá a ver acción de dos de los goleadores de la competencia: el francés Kylian Mbappe, y el noruego Erling Haaland.

Lea más: ¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en Mundial 2026? Rival, la Portugal de Cristiano Ronaldo

En Caracol Radio le contamos todos los detalles que debe saber sobre los seis juegos, como la hora en Colombia y por dónde verlos EN VIVO.

Estos son los seis partidos del Mundial 2026 que se jugarán este viernes, 26 de junio

Noruega vs. Francia

Los dos clasificados del grupo I, y las selecciones de dos de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, Erling Braut Haaland y Kylian Mbappé, se verán las caras en el Gillette Stadium, Foxborough, en Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde hora Colombia, solo para definir el líder de esa zona.

Lo anterior porque tanto Noruega como Francia ya están clasificados a la fase de 16avos del Mundial desde la pasada fecha.

Senegal vs. Irak

Por otro lado, y en el mismo grupo I, Senegal e Irak buscarán el tercer puesto y sumar.

Ambas selecciones, que se verán en el estadio BMO Field, de Toronto, Canadá, a las 2:00 de la tarde, hora Colombia, llegan con 0 puntos en el torneo.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Cabo Verde, con una chance histórica de clasificar, ganando consigue su pase a la siguiente ronda que, dependiendo de lo que pase en Uruguay vs. España, podría entrar segundo o tercero.

Jugará contra Arabia Saudita en el NRG Stadium, de Houston, Estados Unidos, a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

Le puede interesar: Estos serían los 10 entrenadores mejor pagados en Mundial 2026: ¿alguno dirige una selección latina?

Uruguay vs. España

Se juega el partido más esperado del grupo H. Uruguay, obligado a ganar para clasificar, se ve las caras contra una de las selecciones favoritas y candidatas a levantar el título: el combinado nacional de España liderado por Lamine Yamal.

El partido será en el Estadio Akron, Zapopan, en México, a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

Egipto vs. Irán

El cuadro egipcio comandado por Mohamed Salah, ganando, clasifica a la siguiente ronda. Irán puede avanzar, incluso con una derrota, siempre y cuando Bélgica derrote a Nueva Zelanda.

Jugarán en el Lumen Field Stadium, en Estados Unidos, a las 10:00 de la noche, hora Colombia.

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Finalmente, la jornada la cerrarán la Bélgica de De Bruyne y Courtois, que de ganar clasificarían a la siguiente fase.

Se enfrentarán en el BC Place, de Vancouver, Canadá, a las 10:00 de la noche, hora Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO todos los partidos del Mundial 2026 de este 26 de junio?

Para ver todos los partidos de esta fecha del Mundial 2026 puede hacerlo por medio de las señales de los canales DirecTV, Caracol TC, RCN, Win Sports y Disney +. Ahora, recuerde que solo el primero transmitirá los seis juegos, los demás solo cuentan con algunos.

Lea también: De las canchas de Amalfi, Antioquia, hasta la Copa Mundial de la FIFA: la historia de Daniel Muñoz

Si lo prefiere, puede sintonizar la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio para escuchar EN VIVO la narración del partido, o seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de este mismo medio.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: