Agéndese con los partidos del Mundial 2026 HOY 16 de junio: hora en Colombia y cómo verlos EN VIVO

Sigue rodando la pelota en Centro y Norteamérica, y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 continúa su rumbo. Esta vez, sigue la fecha 1 de la fase de grupos y este martes, 16 de junio, debutará uno de los futbolistas más esperados por acción: el reciente campeón del mundo Lionel Messi.

Sin dejar de lado que también verán acción unos de los mejores futbolistas de la actualidad: Kylian Mbappé, con Francia; y Erling Haaland, con Noruega.

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Cabe recordar que desde el pasado 11 de junio arrancó la Copa del Mundo en donde ya se han jugado poco más de 15 partidos, dejando resultados destacados como la victoria de Australia sobre Turquía, el empate de Japón a Países Bajos y la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador.

Por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de los partidos que se jugarán este martes, 16 de junio, en la Copa del Mundo 2026.

¿Cuáles serán los partidos del Mundial 2026 que se jugarán este 16 de junio?

Pues bien, este martes, 16 de junio, se jugarán 4 partidos del Mundial 2026 en total, destacando, como ya se mencionó, los de las Selecciones de Francia y Argentina.

Conozca los detalles:

Francia vs. Senegal.

Pues bien, la jornada la abrirán las selecciones de Francia y Senegal. Mbappé se verá las caras contra Sadio Mané en este duelo que hace debutar al grupo I.

El partido entre europeos y africanos será en el MetLife Stadium, East Rutherford, de Nueva York, a las 2:00 de la tarde hora Colombia.

Irak vs. Noruega.

Luego, Irak se verá la cara contra la Selección de Noruega comandada por figuras como Erling Haaland y Martín Odegaard.

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El juego se disputará en el Gillette Stadium, Foxborough, y será a las 5:00 de la tarde, hora Colombia.

Argentina vs. Argelia.

Posteriormente llegará el esperado debut de Lionel Messi contra la Selección de Argelia.

Será la primera vez que argentinos y argelinos se vean las caras en un mundial. El partido será en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, a las 8:00 de la noche, hora Colombia.

Austria vs. Jordania.

Finalmente, en el Levi’s Stadium, Santa Clara a las 11:00 de la noch, hora Colombia, Austria y Jordania cerrarán la jornada del martes.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos de este martes, 16 de junio, del Mundial 2026?

Para ver los cuatro partidos del Mundial 2026 de este 16 de junio, lo podrá hacer por las señales de DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports, aunque el único canal que transmitirá los cuatro juegos será el primero.

Si usted lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio.

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