Conozca el Hard Rock Stadium: sede del encuentro más esperado de la Selección Colombia

El Hard Rock Stadium será uno de los escenarios protagonistas de la 2026 FIFA World Cup gracias a su capacidad para 65.000 espectadores y a la experiencia que tiene organizando eventos deportivos de talla mundial.

Ubicado en Miami Gardens, Florida, el estadio fue inaugurado en 1987 y se ha consolidado como uno de los recintos multifuncionales más importantes de Estados Unidos. Actualmente es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y también ha recibido encuentros universitarios, grandes conciertos, Fórmula 1, tenis y eventos históricos del deporte norteamericano.

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Para Colombia, este estadio tendrá un significado especial. El próximo 27 de junio de 2026, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Portugal en un duelo correspondiente al Grupo K que podría definir el liderato de la zona.

El compromiso genera expectativa no solo por el nivel del rival europeo, actualmente ubicado entre las mejores selecciones del ranking FIFA, sino también porque marcará el regreso de Colombia a este escenario después de la recordada final de la 2024 Copa América Final, donde cayó ante Argentina en tiempo suplementario.

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El ambiente en Miami promete sentirse como localía para la selección colombiana debido a la gran presencia de aficionados cafeteros en Florida. Además, el escenario ya demostró su capacidad para albergar partidos de alta tensión futbolística tras recibir la final continental de 2024, encuentro en el que Lionel Messi y la selección argentina celebraron el título.

El estadio contará con siete partidos del Mundial divididos en distintas fases. En la fase de grupos se jugarán Arabia Saudí vs Uruguay el 15 de junio , Uruguay vs Cabo Verde el 21 de junio, Escocia vs Brasil el 24 de junio y Colombia vs Portugal el 27 de junio.

Posteriormente, el recinto recibirá un duelo de dieciseisavos de final el 3 de julio, un partido de cuartos de final el 11 de julio y finalmente el compromiso por el tercer puesto el 18 de julio, convirtiéndose en una de las sedes con mayor protagonismo durante el torneo.

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Más allá del fútbol, el Hard Rock Stadium también ha sido escenario de seis Super Bowls, Series Mundiales de la MLB, WrestleMania y actualmente alberga el Miami Open y el Miami Grand Prix. Toda esa trayectoria convierte al recinto en una garantía organizativa para un Mundial que espera romper récords de asistencia y audiencia en Norteamérica.