¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026? El millonario premio de la FIFA en pesos

Logos de la FIFA y logo del Mundial 2026. Al frente, jugadores de la Selección Colombia. Fotos: Getty Images.

Desde este jueves, 11 de junio, inició la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en donde ya varias selecciones han debutado, y han ganado, como México, Corea del Sur, Estados Unidos, entre otras.

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Ahora, a parte de mover emociones y pasiones, no es un secreto que el Mundial de fútbol es uno de los eventos que más dinero y economía mueve no solo en todos los países del mundo, especialmente en los anfitriones, sino también en las selecciones que participan del certamen.

Por ello, en Caracol Radio le contamos cuánto dinero ganará el combinado nacional que se corone como campeón en la competencia.

¿Cuánto dinero ya aseguró el Federación Colombiana de Fútbol por el solo hecho de que la Selección Colombia participe en el Mundial?

Pues bien, sin todavía tener acción en la Copa del Mundo (debuta el 17 de junio contra República Democrática del Congo), a la cual la Tricolor regresa tras haberse ausentado de Qatar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol tiene garantizados ya 9 millones por participar y 1.5 millones más que entrega la FIFA a cada selección para gastos logísticos, para un total de 10.5 millones USD.

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Ahora, cabe aclarar que ese monto podría aumentar en caso de terminar en una mejor colocación en el certamen.

Entonces, ¿cuánto gana la selección que quede campeona del Mundial 2026?

Así las cosas, la selección que el 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva York, en Estados Unidos, se corone campeona del Mundial 2026, una cifra de 50 millones de dólares por el título, pero ese premio, como ya se explicó antes, subiría hasta los poco más de 60 millones de dólares por la participación y la logística.

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Esto, en pesos colombianos, asciende a poco más de $209.358 millones.

¿Y cuánto ganan el subcampeón y las selecciones que lleguen a las demás fases finales?

Puesto alcanzado Dinero Campeón 50 millones USD Subcampeón 33 millones USD Tercer puesto 29 millones USD Cuarto puesto 27 millones USD 5° a 8° puesto 19 millones USD 9° a 16° puesto 15 millones USD 17° a 32° puesto 11 millones USD 33° a 48° puesto 9 millones USD

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