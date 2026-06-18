¿En dónde queda República Democrática del Congo? Así es el segundo rival de Colombia en Mundial 2026

Con el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo se le da arranque a la cita orbital del fútbol, sino que también se abre la puerta a una mezcla de costumbres y tradiciones al converger en un punto varios ciudadanos de los diferentes países.

Todavía más cuando en el presente certamen se ampliaron los cupos y son 48 selecciones las que disputan el torneo, haciendo que varios equipos nacionales jueguen por primera vez en su historia un mundial y permitiendo, además, que otros que no han estado presentes recurrentemente, lo puedan disputar.

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Este segundo es el caso de la República Democrática del Congo, que no estaba en un mundial desde 1974, cuando participó en esa competencia bajo el nombre de Zaire. En esa ocasión quedó eliminada en la fase de grupos tras perder contra Escocia, Brasil y la extinta Yugoslavia.

Por eso, en Caracol Radio le contaremos como es ese país más allá del fútbol, pues tiene aspectos que valen la pena comentar.

¿Cómo es la República Democrática del Congo y en dónde está ubicada?

Según explica la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la República Democrática del Congo es un país que hace parte de los 54 Estados soberanos que conforman el continente africano, lo que quiere decir que se encuentra en África, especialmente hacia África ecuatorial.

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Su capital es la ciudad Kinshasa y cuenta con una extensión de 2,345.000 kilómetros cuadrados. Esto la hace el segundo país más grande en todo África, solo detrás de Argelia.

Ahora, cabe destacar que aunque es un país muy grande, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola aclara que “más de la mitad de su extensión está cubierta por bosques. Junto con la selva amazónica, el bosque de la República Democrática del Congo se considera uno de los dos ‘pulmones del mundo’”.

Los ‘dos Congo’

Por otro lado, esta nación cuenta con un país vecino de nombro homónimo y que la gente suele confundir. El rival de Colombia será la República Democrática del Congo, y el país con el que esta Nación comparte frontera es El Congo, con el que comparten nombre por varios factores.

Esto anterior se debe a la división colonial de África a finales del siglo XIX. La primera fue colonia de Bélgica, y la segunda fue colonia de Francia. Sin embargo, la principal razón por la que comparten nombre se debe a al río que los separa y con el que, también, comparten frontera.

Y es que sus respectivas capitales, Kinshasa y Brazzaville, que están de orilla a orilla del río Congo, son las dos capitales más cercanas del mundo, estando una frente a la otra.

¿Y en el fútbol?

Pues bien, la República Democrática del Congo llega a este Mundial 2026 habiéndose quedado con el penúltimo boleto (47) para entrar.

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Aunque se piense en el papel que es una selección ‘fácil’, la realidad es que en la primera fecha le empató 1-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Además, cuenta en sus filas con jugadores de talla mundial como Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu y Yoane Wissa, todos con paso en alguna de las llamadas cinco grandes ligas europeas.

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