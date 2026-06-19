Estos serían los 10 entrenadores mejor pagados en Mundial 2026: ¿alguno dirige una selección latina?

Desde el pasado 11 de junio inició el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y aunque claramente los protagonistas del certamen son los 26 jugadores que componen cada una de las 48 selecciones que participan, otros actores claves son los directores técnicos de cada uno de los combinados nacionales.

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Y es que por ellos mismos pasan decisiones claves en la cancha como el once titular de cada cuadro, las ideas de juego, las tácticas de juego y pelota quieta, entre otras ordenes que, en muchos partidos, pueden decidir un marcador final y la opción de quedarse con una victoria y sus respectivos tres puntos.

Sin embargo, aunque el fútbol es el que se lleva las miradas, el factor económico en este tipo de eventos masivos también genera curiosidad entre los fanáticos.

Es por eso que el medio especializado en la economía, los negocios y las finanzas del fútbol internacional, Finance Football, publicó el listado que dejaría en evidencia cuáles son los 10 entrenadores de esta Copa del Mundo 2026 mejor pagos.

Por ello, en Caracol Radio se lo contamos, además de dejar un apartado sobre el salario que percibiría el director técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.

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¿Cuáles serían los 10 entrenadores mejor pagados del Mundial 2026?

Pues bien, según reveló el medio en el listado, incluso difundido por The Mirror y Sports Ilustrated, estos son los 10 entrenadores mejor pagados del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026:

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil , sería el entrenador que más dinero ganaría, con un salario de 10 millones de euros

, sería el entrenador que más dinero ganaría, con un salario de 10 millones de euros Luego, en segundo puesto, aparece el alemán Julian Nagelsmann, entrenador del combinado nacional de Alemania , que ganaría 7 millones de euros

, que ganaría 7 millones de euros En tercer lugar está el argentino y entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que ganaría 6 millones de euros.

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El resto del top lo componen:

Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra, que ganaría 5,8 millones de euros Roberto Martínez, DT de la Selección de Portugal, que ganaría 4 millones de euros Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistán (campeón del mundo con Italia en 2006), que ganaría 4 millones de euros Didier Deschamps, DT de Francia (campeón del mundo como jugador y entrenador), que ganaría 3,8 millones de euros Ronald Koeman, DT de Países Bajos, que ganaría 3 millones de euros Marcelo Bielsa DT de Uruguay, que ganaría 3 millones de euros Jesse Marsch, entrenador de Canadá, que ganaría 2,5 millones de euros, al igual que Javier Aguirre, DT de la Selección de México.

Lo anterior deja como análisis que de los 10, tres entrenadores dirigen una selección latina: Carlo Ancelotti, Marcelo Bielsa y Javier Aguirre.

¿Y cuánto ganaría el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo?

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Pues bien, según Finance Football, el estratega de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ganaría 2 millones de euros y estaría dentro de los 15 entrenadores mejor pagados del Mundial 2026 .

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