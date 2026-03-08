Así van las elecciones 2026 en Cúcuta HOY 8 de marzo: Resultados y últimas noticias
Este domingo 8 de marzo, se llevan a cabo las elecciones en Colombia para elegir a los nuevos integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como se definirán las consultas interpartidistas de la derecha, el centro y la izquierda.
En Cúcuta, fueron habilitados sin contratiempos los diferentes puestos de votación habilitados en la ciudad y su área metropolitana, mientras se mantiene un dispositivo especial de seguridad para garantizar el desarrollo de la jornada.
Para esta jornada electoral, las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad en Cúcuta y el área metropolitana, en el que miembros de la Policía Nacional y del Ejército custodian los puestos de votación, así como los principales corredores viales de la ciudad.
Siga el minuto a minuto de las elecciones al Congreso y consultar interpartidistas en Cúcuta:
Las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander madrugaron a instalar un Puesto de Mando Unificado PMU para mantener el monitoreo sobre los 40 municipios que componen esta región.
Un operativo de la Policía Metropolitana en la ciudad de Cúcuta sobre la Terminal de Transporte permitió la captura de un hombre con más de treinta cédulas.
Las autoridades en la ciudad de Cúcuta incautaron en las últimas horas 27 millones de pesos que al parecer iban hacer utilizados con fines electorales.
