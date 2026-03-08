Así van las elecciones 2026 en Cúcuta HOY 8 de marzo: Resultados y últimas noticias

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Este domingo 8 de marzo, se llevan a cabo las elecciones en Colombia para elegir a los nuevos integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como se definirán las consultas interpartidistas de la derecha, el centro y la izquierda.

A partir de las 8:00 de la mañana, como está previsto en el calendario electoral, abrieron las urnas en todo el país y se espera que miles de ciudadanos acudan para participar en las elecciones legislativas de 2026 en Colombia.

Lea también: EN VIVO🔴 Elecciones Colombia 8 de marzo 2026: Votación Registraduría y ÚLTIMAS noticias HOY

En Cúcuta, fueron habilitados sin contratiempos los diferentes puestos de votación habilitados en la ciudad y su área metropolitana, mientras se mantiene un dispositivo especial de seguridad para garantizar el desarrollo de la jornada.

Para esta jornada electoral, las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad en Cúcuta y el área metropolitana, en el que miembros de la Policía Nacional y del Ejército custodian los puestos de votación, así como los principales corredores viales de la ciudad.

Siga el minuto a minuto de las elecciones al Congreso y consultar interpartidistas en Cúcuta:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: