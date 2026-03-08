Hable con elPrograma

08 mar 2026

Cúcuta

Así van las elecciones 2026 en Cúcuta HOY 8 de marzo: Resultados y últimas noticias

A partir de las 8:00 de la mañana abrieron las urnas en todo el país y se espera que miles de ciudadanos acudan para participar en las elecciones legislativas de 2026 en Colombia.

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Este domingo 8 de marzo, se llevan a cabo las elecciones en Colombia para elegir a los nuevos integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como se definirán las consultas interpartidistas de la derecha, el centro y la izquierda.

A partir de las 8:00 de la mañana, como está previsto en el calendario electoral, abrieron las urnas en todo el país y se espera que miles de ciudadanos acudan para participar en las elecciones legislativas de 2026 en Colombia.

Lea también: EN VIVO🔴 Elecciones Colombia 8 de marzo 2026: Votación Registraduría y ÚLTIMAS noticias HOY

En Cúcuta, fueron habilitados sin contratiempos los diferentes puestos de votación habilitados en la ciudad y su área metropolitana, mientras se mantiene un dispositivo especial de seguridad para garantizar el desarrollo de la jornada.

Para esta jornada electoral, las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad en Cúcuta y el área metropolitana, en el que miembros de la Policía Nacional y del Ejército custodian los puestos de votación, así como los principales corredores viales de la ciudad.

Siga el minuto a minuto de las elecciones al Congreso y consultar interpartidistas en Cúcuta:

Fue instalado Puesto de Mando para monitorear las elecciones en Cúcuta y Norte de Santander

Fue instalado Puesto de Mando para monitorear las elecciones en Cúcuta y Norte de Santander

Las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander madrugaron a instalar un Puesto de Mando Unificado PMU para mantener el monitoreo sobre los 40 municipios que componen esta región.

Lina María Vega
Capturan hombre con más de 30 cédulas en Cúcuta

Capturan hombre con más de 30 cédulas en Cúcuta

Un operativo de la Policía Metropolitana en la ciudad de Cúcuta sobre la Terminal de Transporte permitió la captura de un hombre con más de treinta cédulas.

Lina María Vega
Incautan $27 millones en el aeropuerto de Cúcuta al parecer con fines electorales

Incautan $27 millones en el aeropuerto de Cúcuta al parecer con fines electorales

Las autoridades en la ciudad de Cúcuta incautaron en las últimas horas 27 millones de pesos que al parecer iban hacer utilizados con fines electorales.

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

