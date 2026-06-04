Alertan por crisis sanitaria en asentamiento La Fortaleza de Cúcuta

Desde el Concejo de Cúcuta lanzaron una alerta por las condiciones sanitarias que enfrentan cientos de familias en el asentamiento humano La Fortaleza, donde el colapso de pozos sépticos estaría generando riesgos para la salud de la comunidad.

El concejal Jairo Villamizar aseguró que los habitantes han solicitado apoyo de las autoridades municipales ante la situación, pero hasta el momento no habrían recibido atención.

“Tenemos en estos momentos una crisis sanitaria en el sector de La Fortaleza. Como allá no hay alcantarillado, los pozos sépticos se han reventado y todas esas aguas negras van a parar a las calles donde juegan los niños. Eso es un foco importante de una posible epidemia”, advirtió.

Según el cabildante, la comunidad ha intentado gestionar una respuesta por parte de la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Cúcuta.

“La comunidad misma de La Fortaleza ha solicitado una cita al alcalde y a la Secretaría de Salud. Por el momento no han ido y lo que buscamos es que puedan asistir y colaborarles a estas personas”, afirmó.

Villamizar indicó que la problemática afecta aproximadamente a 400 o 500 familias y aseguró que otros sectores vulnerables de la ciudad enfrentan dificultades similares.

“Que los secretarios hagan un poquito más de presencia en los sectores vulnerables, que salgan de sus oficinas y vayan a trabajar en los territorios que los necesitan”, concluyó.