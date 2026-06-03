Presidente Petro rectificó sus acusaciones contra los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno

Una nueva retractación realizó el presidente Gustavo Petro, esta vez por las acusaciones que realizó contra los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno.

En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro aclaró que Roberto Moreno y Luis Moreno no han sido imputados, ni condenados por el presunto desfalco del Banco del Pacífico, y el volteo de tierras en la Sabana de Bogotá.

“Por respeto a la administración de justicia y a la Constitución Política que como Jefe del Estado tengo el deber de proteger, formalmente ACLARO: Primero. Que los señores Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía no han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena, por hecho criminal asociado al caso del Banco del Pacífico, al volteo de tierras en la Sabana de Bogotá, al predio Hacienda San Simón o a ningún otro de los asuntos referidos en mi intervención del 21 de octubre de 2025”, subrayó.

De esta manera, el alto mandatario señaló que los hermanos Moreno gozan plenamente de la presunción de inocencia, y con esta aclaración, da cumplimiento a la orden judicial.

“Esa presunción opera por ministerio de la ley y permanece intacta mientras no concurra sentencia condenatoria en firme proferida por juez penal competente; garantía que ningún servidor público, incluido el Presidente de la República, puede ni pretende desconocer”, dijo.

La orden judicial le puntualizaba al presidente, que tenía que evitar reabrir la discusión ya cerrada sobre los hermanos Moreno.

¿Quiénes son los hermanos Moreno?

Roberto Moreno es el actual presidente de la constructora Amarilo y Luis Alberto fue presidente del BID, ministro y embajador de Colombia en Washington.

Ambos son hermanos del senador de Estados Unidos, Bernie Moreno.