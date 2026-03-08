Refuerzan seguridad en 14 municipios de Antioquia priorizados por riesgo durante jornada electoral

Antioquia

Catorce municipios de Antioquia que tenían alertas de seguridad por presencia y amenazas de grupos armados ilegales, contaron con un refuerzo especial de la Fuerza Pública durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, con el fin de garantizar que los ciudadanos pudieran votar con normalidad.

Los municipios priorizados fueron Amalfi, Andes, San Roque, Cisneros, Cáceres, El Bagre, Ituango, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Segovia, Tarazá, Briceño, Yarumal y Yondó, territorios donde se habían identificado riesgos asociados a la presencia de estructuras criminales, narcotráfico, cultivos ilícitos y minería ilegal.

El gobernador de Andrés Julián Rendón aseguró que el despliegue busca proteger el derecho al voto de los habitantes de estas zonas y evitar cualquier tipo de presión o constreñimiento electoral.

“Se ha registrado un crecimiento de grupos criminales de cuenta de la paz total, ese ejercicio de contemporización de Petro con los bandidos que además tiene una plena coincidencia con narcotráfico, de cultivos ilícitos, de minería ilegal y bueno, allí precisamente es donde se ha registrado más presencia también de la fuerza pública para garantizar el derecho a los ciudadanos que allí residen y que a veces registran tantas dificultades y que ellos puedan votar”, señaló el mandatario departamental.

Acompañamiento de la fuerza pública

El gobernador agregó que la jornada también involucra territorios que cuentan con Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, donde se eligen representantes especiales para las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Rendón también hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto con libertad y a conciencia en cualquiera de los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Las autoridades indicaron que el acompañamiento de la Fuerza Pública se mantendrá durante toda la jornada electoral para garantizar que los habitantes de estos municipios con alertas de seguridad puedan participar sin riesgos y con plenas garantías democráticas.