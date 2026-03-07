Fue instalado Puesto de Mando para monitorear las elecciones en Cúcuta y Norte de Santander

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander madrugaron a instalar un Puesto de Mando Unificado PMU para mantener el monitoreo sobre los 40 municipios que componen esta región.

Representantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, las autoridades civiles, alcaldía y gobernación como también la MOE, la defensoría del pueblo, la procuraduría regional y Migración Colombia están presenten en este equipo que busca garantizar el desarrollo de los comicios.

“Lo que estamos haciendo es revisar si ya la logística, la seguridad, los controles preventivos, los lugares donde funcionaran los puestos de votación están en condiciones para que mañana todo pueda estar en orden” dijo uno de los voceros de este grupo.

Otro advirtió “también se necesita saber si ya el material electoral esta en los municipios, esta protegido y además si las autoridades que tienen la responsabilidad de vigilar el proceso están listas”.

El despliegue de la fuerza pública como también de las unidades militares hace parte de la estrategia de seguridad que las fuerzas militares han trazado en toda la geografía nortesantandereana para garantizar el debate de mañana.