Colombia tendrá un nuevo festivo en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá: cuándo es

Colombia tendrá un nuevo festivo el 9 de julio como Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Se trata de la ley 2578 de 2026 que ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. Según esta norma, el 9 de julio será una celebración de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano.

Esta fecha cae un jueves, por ende, gracias a la Ley Emiliani, se puede disfrutar el lunes 12 de julio.

El festivo arrancará desde este mismo año, ya que en la vigencia de la ley quedó que “rige a partir de la fecha de su promulgación“.

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