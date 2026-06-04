Rock cucuteño se contagió de la fiebre mundialista

Norte de Santader

Una organización musical cucuteña que combina profesiones y ritmos llamada Mustang Rock, son los encargados de ponerle el ritmo a la fiebre mundialista desde la zona de frontera.

Un grupo de profesionales de la salud y un ingeniero se dieron a la tarea de promover una canción denominada “El grito del estadio” que anima la fiesta mundialista con rock alternativo y que con su voz se animan a ambientar el encuentro en la cancha de 48 países en ese certamen deportivo.

Sus integrantes son el doctor José Luis Rodriguez de profesión Radiólogo esta en la guitarra y la voz, el doctor Leonardo Peñaranda Anestesiólogo en la guitarra y la batería, Daniel García, otro Radiólogo en el bajo, el Ingeniero Civil Leonardo Bautista en el saxofón y la batería, y el arquitecto José Luis García, también hace parte de este equipo musical.

José Luis Rodriguez, uno de los líderes de la banda dijo a Caracol Radio que “estamos muy contentos de presentar esta canción para alentar a nuestra selección.Ha sido muy atractivo poder combinar nuestras labores medicas en el día y en la noche reunirnos un rato para unirnos a la música”.

El arquitecto José Luis García dijo “tenemos una amistad desde hace muchos años, nos caracteriza la pasión por la musica, por hacer desconectados. Nos apasionamos tanto por el rock que nos comprometimos a sacar adelante esto desde el 2018. Nos une la pasión, la llevamos en la sangre, la pasión a la música y la amistad que tenemos es lo que nos anima a sacar la adrenalina, para poder presentar nuestras producciones tanto a nivel local como nacional”.

Los profesionales de la salud además del reto diario que tienen de asistencia médica en sus profesiones están además “a tono” con todo lo que encierra el mundial que está próximo a iniciar y que va a despertar toda la alegría para los amantes del futbol en cada encuentro, cuando se deguste la exquisitez del buen futbol que trae esta copa.