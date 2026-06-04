General Erick Rodríguez saldrá del Ejército Nacional por orden del Gobierno

Caracol Radio confirmó con fuentes del Ejército Nacional que se dio la orden de la salida del general Erick Rodríguez, quien se desempeñaba como subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares.

El oficial ocupó cargos estratégicos dentro del Ejército Nacional, entre ellos el de comandante de la Tercera División, con jurisdicción en Cauca y Valle del Cauca, y posteriormente se desempeñó como segundo comandante de la institución durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, antes de llegar al Comando General de las Fuerzas Militares.

Aunque oficialmente no se han dado a conocer las razones de su salida, Caracol Radio pudo confirmar que las declaraciones entregadas por el oficial en el departamento del Meta sobre presiones ejercidas por grupos armados ilegales y procesos de carnetización a comunidades habrían generado malestar en un sector del Gobierno Nacional.

Este medio también confirmó que, por ahora, el general Rodríguez permanecerá en condición PACE (Personal Agregado al Comando del Ejército), mientras se adelanta el proceso administrativo para su retiro de la institución.

La salida del oficial se produce tras más de tres décadas de carrera militar, en las que ocupó algunos de los principales cargos operacionales y de mando dentro del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares.