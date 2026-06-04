Renunció a su curul el senador Edgar Diaz

Norte de Santander

El senador por el partido Cambio Radical Edgar Diaz Contreras presentó renuncia a su curul en el Congreso de la República en las últimas horas.

El dirigente político agradeció la confianza brindada por los ciudadanos que lo apoyaron durante sus dos periodos en esa corporación durante los años 2018-2022 y 2022-2026.

El parlamentario dijo a Caracol Radio que “durante mis años en el Congreso mis esfuerzos estuvieron encaminados al servicio, a reclamar apoyo del gobierno nacional para nuestra región y en el país siembre buscando mejoras en materia de seguridad, salud, educación, y atención a las comunidades vulnerables, porque nuestro mi compromiso siempre ha sido la gente”.

Indicó que su decisión tiene origen en la partida de German Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical y ante su deceso decidió hacer una pausa en su vida política y pública para seguir pensando en servir.

Así mismo anunció que realizará una visita a las comunidades en el departamento y la ciudad para agradecer el apoyo brindado a su ejercicio como congresista y mantener el diálogo permanente.

Al ser consultado sobre su futuro político señaló que realizará un acto de reflexión y evaluación interna sobre la viabilidad de continuar en el ejercicio de lo público.

Finalmente, señaló que el anuncio de renunciar al Congreso de la República tomó por sorpresa a sus seres queridos y más allegados, pero que su labor va a continuar desde cualquier escenario en el que pueda avanzar sus propósitos.