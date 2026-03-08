Roy Barreras ganó la consulta del Frente por la Vida: ¿quién es su esposa? Biografía y propuestas

Roy Barreras, del partido La Fuerza de la Paz, se convirtió este 8 de marzo en el candidato presidencial de la coalición Frente por la Vida, luego de imponerse en la consulta interpartidista de este sector progresista.

Lea aquí: Roy Barreras se reunió con el padre del presidente Gustavo Petro: hablaron sobre las elecciones

Médico de profesión y con más de dos décadas de trayectoria política, Barreras ha sido una de las figuras más influyentes del Congreso colombiano. Fue dos veces presidente del Senado y durante varios periodos ocupó curules tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, desde donde participó activamente en los debates legislativos del último cuatrienio.

En las elecciones legislativas de 2022, regresó al Senado dentro de la lista cerrada del Pacto Histórico, que obtuvo 2.302.847 votos, equivalentes al 14,15 % del total nacional. Posteriormente, fue designado embajador de Colombia en el Reino Unido.

Vea aquí: Las nuevas jugadas de Roy Barreras: alianza con USO, apoyo de la CUT y proyecciones con funcionarios

Durante su paso por el Congreso también tuvo un papel relevante en el trámite de leyes relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016. Barreras fue cercano al entonces presidente Juan Manuel Santos y participó en la delegación del Gobierno en los diálogos de paz en La Habana, lo que lo convirtió en uno de los defensores del proceso dentro del Capitolio.

Su trayectoria política ha estado marcada por su capacidad de moverse en distintos sectores del espectro político colombiano. Inició su carrera en el Partido Liberal, luego llegó al Congreso con Cambio Radical y posteriormente se convirtió en uno de los principales defensores del expresidente Álvaro Uribe durante su gobierno.

Le puede interesar: Roy Barreras arma su gabinete ministerial: Petro, Santos, Óscar Naranjo y Gloria Miranda en su mira

Más adelante, acompañó al entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos en su llegada a la Presidencia y se consolidó como uno de los principales voceros del santismo en el Congreso, especialmente durante el trámite del acuerdo de paz. Con el tiempo se acercó al proyecto político de Gustavo Petro, con quien coincidió en el Senado y posteriormente en la coalición del Pacto Histórico.

Formación y trayectoria

Barreras es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y ejerció durante cerca de dos décadas en el área clínica antes de dedicarse por completo a la política.

Durante su carrera legislativa fue uno de los impulsores de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), que elevó la salud a la categoría de derecho fundamental en Colombia. También promovió iniciativas relacionadas con seguridad vial, condiciones laborales del personal médico y reformas al sistema de salud.

“No sé si voy a contar con el guiño de Petro”: Roy Barreras desde Ibagué Ampliar “No sé si voy a contar con el guiño de Petro”: Roy Barreras desde Ibagué Cerrar

Algunas de sus propuestas

Entre las propuestas que ha planteado en su programa de gobierno se encuentran reformas en salud, energía, cultura y políticas para las mujeres.

En materia de salud, propone fortalecer el sistema público mediante mayor transparencia en el manejo de recursos y la creación de un sistema unificado de información que permita rastrear el uso del dinero destinado a la atención médica.

En el sector energético, plantea garantizar la seguridad energética del país, combinando el fortalecimiento del sector petrolero y gasífero con el desarrollo de energías renovables dentro de una transición gradual.

También propone reducir las brechas de género, apoyar a las mujeres cabeza de hogar y fortalecer las políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

En materia cultural y educativa, plantea ampliar la infraestructura cultural en las regiones, fortalecer la formación artística de niños y jóvenes y apoyar el trabajo de artistas y gestores culturales.

Tras ganar la consulta del Frente por la Vida, Roy Barreras se convierte así en el candidato presidencial de esta coalición progresista de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Siga el minuto a minuto de las elecciones del 8 de marzo EN VIVO:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: