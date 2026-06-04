Frustran atentado en la vía Ocaña-Aguachica

Ubicadas las cargas, las unidades militares especializadas en manejo de explosivos acordonaron el área cumpliendo los protocolos establecidos. crédito: Ejército Nacional

Norte de Santander

Las autoridades militares frustraron una acción terrorista en las vías del oriente del país, entre los departamentos de Norte de Santander y el Cesar.

La acción neutralizada se adelantó en un tramo de la vía Ocaña-Aguachica en la vereda Piletas, jurisdicción del municipio de Río de Oro, en el departamento vecino.

Durante la acción, personal antiexplosivo encontró 30 kilos de un poderoso material con el que se pretendía atentar contra la fuerza pública en este importante tramo vial.

Frente a los hechos, las autoridades adoptaron medidas de restricción vial en el área para evitar situaciones de riesgo en la detonación controlada contra la población civil.

Las autoridades militares responsabilizaron al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional, ELN de esa acción.