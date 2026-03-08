Elecciones 2026: Autoridades entregan un parte de tranquilidad en el Área Metropolitana de Cúcuta

Cúcuta

Transcurridas las primeras cuatro horas de la jornada electoral este domingo 8 de marzo, las autoridades en el Área Metropolitana de Cúcuta entregan un parte de tranquilidad frente al comportamiento de los ciudadanos que están saliendo masivamente a votar.

Alexi Valencia, alcalde del municipio de Los Patios aseguró que se espera una votación superior a los 40 mil ciudadanos para esta jornada al Congreso de la República. Resaltó que los patienses han respetado la ley seca y han acudido a las urnas de manera ordenada.

Por su parte, Gustavo Anduquia, secretario de seguridad de Villa del Rosario indicó que la seguridad tanto en el casco urbano como en la zona rural del municipio fronterizo está garantizada, brindando confianza a todos los ciudadanos para que salgan a ejercer su derecho al voto.

Frente a las denuncias entregadas por el Ministerio de Defensa por la entrada masiva de colombianos por los pasos ilegales que comunican a Norte de Santander con Venezuela, resaltó que en este municipio, de momento, no se ha registrado irregularidades y que las autoridades están vigilando la línea fronteriza.

Finalmente, Ignacio Rangel, secretario de Gobierno de Cúcuta enfatizó que los cucuteños, tanto en el casco urbano como en la zona rural han acudido con normalidad a las urnas, se ha respetado la ley seca y se espera que una vez se cierren las urnas, el proceso de escrutinio transcurra con normalidad.