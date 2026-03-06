Hable con elPrograma

06 mar 2026 Actualizado 13:06

Incautan $27 millones en el aeropuerto de Cúcuta al parecer con fines electorales

Una persona fue capturada

Incautación de dinero en elecciones: Fiscalía indaga 5 casos por presunto lavado de activos

Cúcuta

Las autoridades en la ciudad de Cúcuta incautaron en las últimas horas 27 millones de pesos que al parecer iban hacer utilizados con fines electorales.

El operativo de la policía metropolitana se desarrolló en el aeropuerto internacional Camilo Daza donde un hombre que pretendía abordar un vuelo rumbo a la capital del país fue detenido con el dinero.

Las autoridades informaron que esta persona, un hombre de 22 años transportaría esa gruesa suma de dinero junto a stickers, folios de personas con nombres completos y otros documentos pertenecientes a un partido político, elementos de análisis para las autoridades.

El capturado y el material incautado fue dejado a disposición de la autoridad competente, según informaron las autoridades en la ciudad.

Caracol radio conoció que al parecer el dinero tendría como destino final un candidato del Movimiento Frente Amplio Unitario.

