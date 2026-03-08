Alertas por compra de votos y movilización irregular en jornada electoral en Norte de Santander

Norte de Santander.

La jornada electoral en Norte de Santander estuvo marcada por varias alertas relacionadas con posibles irregularidades y situaciones de orden público, según el reporte entregado por la Misión de Observación Electoral (MOE) regional durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado este domingo.

De acuerdo con la organización, en el municipio de Ocaña se denunciaron casos relacionados con presunta compra de votos en puestos de votación urbanos, situación que derivó en la captura de una persona por parte de las autoridades.

En Pamplona también se presentaron dificultades durante el desarrollo del proceso. Según la MOE, se recibieron quejas por la dilación en la entrega de los tarjetones para las consultas interpartidistas por parte de algunos jurados de votación.

Además, en el puesto ubicado en el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) no fue instalada la mesa de justicia, un mecanismo previsto para atender inconvenientes durante la jornada.

Una situación similar ocurrió en la ciudad de Cúcuta, donde por motivos de seguridad tampoco fue instalada la mesa de justicia en el corregimiento de Agua Clara, en la zona rural de la ciudad.

En la capital nortesantandereana también se reportaron dos situaciones consideradas relevantes por la MOE.

La primera corresponde a denuncias relacionadas con presunta compra de votos en el puesto de votación del Gimnasio Domingo Savio.

La segunda se registró en el Colegio Julio Pérez Ferrero, donde se denunció la presunta práctica conocida como “carrusel”.

Esta modalidad consiste en el intercambio de tarjetones falsos por tarjetones verdaderos con el fin de inducir y controlar el voto de los electores.

Durante la jornada también se presentaron inconvenientes logísticos en algunos puestos de votación.

La MOE señaló que en la Institución Educativa Sagrado Corazón, sede El Páramo, ubicada en la avenida 9A con calle 15 de Cúcuta, se evidenció deficiente señalización para ubicar las mesas y la instalación de mesas en salones muy reducidos, lo que dificultó el ejercicio del voto.

Esta situación provocó congestión en las mesas 7, 8 y 9 de ese puesto de votación, correspondientes a mujeres adultas mayores, que se encontraban colapsadas debido a la alta afluencia de electoras.

Otro de los hechos que llamó la atención durante la jornada ocurrió en la zona de frontera. Según el reporte entregado por la MOE, cerca de 90 buses llegaron hasta un punto ubicado en una trocha entre la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander, donde presuntamente recogían personas que habían ingresado de manera irregular al país.

La situación fue detectada mediante drones y las imágenes quedaron en poder de la Fuerza Pública.

Tras la alerta generada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional interceptó algunos de estos buses cuando intentaban ingresar a la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades adelantaron un operativo de disuasión para evitar el paso irregular por el río fronterizo, lo que llevó a que muchas de las personas que intentaban cruzar optaran por devolverse hacia territorio venezolano.

Los buses fueron retirados del lugar y las autoridades continúan verificando lo ocurrido para establecer la naturaleza de esta movilización.

Entre tanto, algunas de las personas que alcanzaron a ingresar permanecen bajo custodia de la Policía Nacional.