Preocupación por posible cierre del CAI de Belén en Cúcuta

Preocupación existe entre los habitantes del barrio Belén por el posible cierre de la estación de Policía que presta servicio a este sector de Cúcuta y a barrios aledaños.

Arbey Botello, líder social, aseguró que la comunidad fue informada de que la instalación dejaría de operar en los próximos días.

“Queremos hacer esta denuncia porque al parecer dentro de los próximos días ya nos cerrarían la estación de Policía de Belén de manera definitiva. Antes teníamos seis patrullas de motos y ahora tenemos una patrulla con un policía”, afirmó.

Según el líder comunal, la medida aumentaría la sensación de inseguridad en una zona que ya enfrenta problemas de delincuencia.

“Todos conocemos la delincuencia que está desatada. Ya salir a la calle es un temor para todos. Si se roban las motos teniendo la estación a cuadra y media del parque de Belén, ¿cómo sería si no tenemos esta estación?”, cuestionó.

Botello hizo un llamado a la Alcaldía de Cúcuta y a la Policía Metropolitana para revisar la decisión y mantener la presencia institucional en el sector.

“Esto es como quitarle un brazo a nuestra comunidad, a nuestra gente y a nuestros comercios. La verdad, nos va a afectar demasiado”, concluyó.

Por el momento, la Policía de Cúcuta no se ha pronunciado sobre el futuro de esta unidad.