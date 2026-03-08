En el Catatumbo, habrá elección de CITREP

Norte de Santander tiene representación en el CITREP / Foto: Colprensa( Thot )

Norte de Santander

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz están representadas en 16 zonas del país creadas por el Congreso de la República mediante el Acto Legislativo 02 de 2021, con el fin de dar voz y representación en el Congreso a las víctimas del conflicto armado y a las comunidades rurales afectadas por la violencia.

Norte de Santander aparece en este mapa donde estas circunscripciones funcionan por dos periodos: 2022 – 2026, 2026 – 2030.

En la actualidad para ese propósito se inscribieron 12 candidatos, con seis listas inscritas y dos listas renunciaron según informaron las autoridades electorales.

Para la curul de paz en esta zona del país están habilitados 110 puestos de votación en municipios como Tibú, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Teorama, Sardinata y San Calixto.

242 mesas estarán habilitadas y tendrán 2.960jurados de votación que acompañaran este debate al norte del departamento.

El censo electoral esta estipulado en 66.000 en votantes.