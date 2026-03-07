Hable con elPrograma

Capturan hombre con más de 30 cédulas en Cúcuta

Autoridades investigan origen de documentos

Cédulas de ciudadanía- Cortesía Colprensa

Cúcuta

Un operativo de la Policía Metropolitana en la ciudad de Cúcuta sobre la Terminal de Transporte permitió la captura de un hombre con más de treinta cédulas.

La labor de las autoridades permitió ubicar a un hombre que llegó al establecimiento con esos documentos, desconociéndose hasta el momento la forma como los adquirió.

Funcionarios de policía judicial indagan cuales serían las intenciones de esta persona ante el debate que se avecina y la presunta comisión de delitos electorales.

Se informó que esta persona será judicializada por el delito de posesión ilícita de cédulas.

Trascendió que al parecer el hombre capturado milita en el Partido Verde en Norte de Santander.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

