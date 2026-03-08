Autoridades intentan frenar paso de ciudadanos por pasos ilegales en la frontera con Venezuela

Cúcuta

Las imágenes satelitales de las autoridades en frontera permitieron descubrir el movimiento masivo de votantes desde el Estado Táchira en Venezuela hacía la ciudad de Cúcuta.

El epicentro de esta situación fue el corregimiento de San Faustino, zona rural de Cúcuta y el municipio de Puerto Santander en el área metropolitana de Cúcuta.

La tecnología dejó al descubierto como en lanchas, planchones improvisados intentaron cruzar por inmediaciones de la cárcel Modelo de Cúcuta.

La situación generó la alerta en las autoridades como Ejército Nacional y Policía Nacional quienes crearon un cerco alrededor de esa área para evitar el paso de los ciudadanos.

Por ahora se desconoce que partido político estaría detrás de esta situación. En las próximas horas en el Puesto de Mando Unificado las autoridades evaluaran la situación.