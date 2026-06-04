Violencia en Catatumbo mantiene en alerta a organizaciones humanitarias y comunidades

Norte de Santander

La Organización No Gubernamental Vivamos Humanos alzó su voz de preocupación por el recrudecimiento de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo. Desplazamientos masivos, ataques con drones cargados con explosivos, minas antipersonales, confinamientos y vulneración de derechos humanos cada día se incrementa más en la región.

Durante la última semana, al menos 300 familias de zonas rurales del municipio de El Tarra han salido desplazadas como consecuencia de las confrontaciones armadas.

Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Vivamos Humanos, manifestó su preocupación por la persistencia de las afectaciones contra la población civil.

“Nos preocupa sobre todo la persistencia de las afectaciones a la población civil. Vimos una serie de familias desplazadas en las últimas horas, además de ataques con drones explosivos, la presencia de minas antipersonal y situaciones de confinamiento”, señaló.

Resaltó que las organizaciones han venido adelantando un trabajo reiterativo, ante la necesidad de que los actores armados respeten los principios humanitarios y excluyan a la población civil de las hostilidades.

“La situación sigue deteriorándose y quienes no participan en el conflicto terminan siendo las principales víctimas de sus consecuencias”, advirtió Mejía.

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Piden que se respeten los mínimos humanitarios para reducir los riesgos hacia las comunidades rurales en medio de estas confrontaciones armadas entre las disidencias de las FARC y el ELN en el Catatumbo.

De acuerdo con información reciente de la Defensoría del Pueblo, al menos 784 personas han sido desplazadas durante los últimos días en la región del Catatumbo como consecuencia de la intensificación de la violencia.