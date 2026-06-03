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¿Cuáles son las implicaciones legales de que Petro sea llamado a indagatoria? Abogado explica

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes estaría próxima a tomar una de las decisiones más importantes en el proceso que se adelanta contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.

De acuerdo con el abogado de la Universidad del Rosario, Hernando Herrera, explicó que los investigadores del caso habrían encontrado elementos suficientes para solicitar que el mandatario sea llamado a indagatoria dentro del expediente relacionado con una posible violación de topes electorales.

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Según Herrera, esta decisión se produce después de que la Corte Suprema de Justicia realizara una inspección a la Comisión de Acusación para conocer el estado de varios procesos que avanzan contra el jefe de Estado, especialmente el relacionado con la financiación de la campaña Petro Presidente.

De acuerdo con Herrera, la eventual indagatoria constituye un paso procesal de gran relevancia que implicaría vinculación formal del presidente a una investigación dentro de la Comisión de Acusación.

“Lo que señala la Comisión es que existe información veraz para seguir adelante con el proceso y llamar al presidente de la República a indagatoria”, explicó Herrera.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: