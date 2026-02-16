Petro defendió decreto de salario y anunció movilización: “el jueves los espero en todas las plazas”

El presidente de la República, Gustavo Petro, le habló al país en la noche de este domingo luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente el decreto con el que el Gobierno Nacional estableció el salario mínimo legal para el 2026.

La determinación causó todo tipo de reacciones: desde ministros cuestionándola, hasta líderes de la oposición y empresarios defendiéndola.

En su alocución, Petro reiteró el llamado a los colombianos a salir a manifestarse este jueves 19 de febrero en las principales ciudades del país.

“El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia, convoca el presidente, para defender el salario vital. No solo es argumento jurídico, sino también con la fuerza del pueblo trabajador”, indicó.

¿Qué más ha dicho Gustavo Petro sobre el salario mínimo?

El mandatario de los colombianos ya mencionó que tiene una propuesta para que el “salario mínimo vital” se ubique en $2.155.000 mensuales, con el fin de cerrar la brecha entre la productividad y el salario real.

Cabe recordar que, a partir del viernes 13 de febrero, el Gobierno tiene un plazo de 8 días para expedir el nuevo decreto del salario mínimo.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, habló con Caracol Radio y afirmó que el incremento del salario mínimo ha generado efectos económicos.

“Esa decisión produce una presión en costos que se transmite en dos efectos distintos: incremento en inflación y dificultades, especialmente en pymes”, afirmó el presidente.

A pesar de ello, aseguró que el aumento salario mínimo debe mantenerse en 23,7%.

