“Función del Gobierno no es acabar el empleo”: Uribe tras alocución de Petro sobre salario mínimo

El exsenador Álvaro Uribe Vélez le respondió al presidente Gustavo Petro tras su alocución de este domingo, 15 de febrero, en donde defendió el aumento del 23,7% para el salario mínimo 2026. El exmandatario afirmó que “la función del Gobierno no es acabar el empleo ni entregar el país al imperio de la corrupción y del narcoterrorismo”.

Lea aquí: Petro defendió decreto de salario y anunció movilización: “el jueves los espero en todas las plazas”

Asimismo, aseguró que el Gobierno Nacional no debe acabar el emprendimiento privado, el empleo de calidad o derrochar recursos del Estado.

“Nosotros, desde hace mucho tiempo, en el Centro Democrático defendemos la economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Por eso hemos dicho que apoyamos el salario, pero nuestra candidata Paloma Valencia dio las cifras de un Estado gigante que hay que disminuir y unos impuestos que acaban con la inversión”, dijo.

Mencionó que a eso se le suma la corrupción y la violencia en los territorios.

Vea aquí: Petro ya tiene nueva propuesta para ajuste del salario mínimo en Colombia: ¿Cuál es la cifra?

“Hemos invitado a los colombianos que puedan hacerlo a pagar ese salario que, con la decisión del Consejo de Estado, no es obligatorio”, expresó.

Finalmente, manifestó que a lo que sí está obligado el Gobierno Nacional es a defender el empleo y la inversión, por lo que pidió reducir el tamaño del Estado y acabar el “derroche”.

Le puede interesar: ¿En cuánto queda el salario mínimo 2026 mientras se decide el proceso por suspensión provisional?

¿Qué dijo Gustavo Petro en la alocución presidencial?

En su alocución, Petro reiteró el llamado a los colombianos a salir a manifestarse este jueves 19 de febrero en las principales ciudades del país.

También puede leer: ANDI pide mantener el aumento del 23,7% del salario mínimo pese a advertir efectos inflacionarios

“El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia, convoca el presidente, para defender el salario vital. No solo es argumento jurídico, sino también con la fuerza del pueblo trabajador”, indicó.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: