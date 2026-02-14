“Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”: Gustavo Petro

Con una orden estricta hacia el empresariado de Colombia, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para este año.

Vea aquí: ¿En cuánto queda el salario mínimo 2026 mientras se decide el proceso por suspensión provisional?

Y es que ante las incógnitas que ha generado esta decisión, y el futuro de los $2.000.000 que ya le están llegando a los trabajadores que devengan un salario mínimo mensual, el presidente confirmó que todas las empresas deberán pagar en la próxima quincena el equivalente de lo decretado con el salario mínimo vital.

"Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado“, dijo.

Le puede interesar: ¿Qué pasará con el auxilio de transporte después de la suspensión del aumento del salario mínimo?

El mandatario dejó claro que, así como lo estipuló el magistrado Juan Camilo Morales, el salario mínimo vital decretado se mantendrá hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el Consejo de Estado tome decisión de fondo.

Además, instó a los trabajadores a denunciar ante el Ministerio de Trabajo los incumplimientos con el pago del salario mínimo vital, donde estarán tramitando la recepción de quejas y aumentando la vigilancia para proteger a los colombianos.

Lea aquí: ¿Las empresas que ya aplicaron el incremento del salario mínimo pueden reversarlo? Experto responde

Gobierno interpondrá acciones legales

Tal y como lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente Petro también dijo que interpondrán unos recursos para que el Consejo de Estado aclare la decisión.

Adicionalmente, van a estudiar si el incremento del salario mínimo puede contar en 23.7%, pues para el presidente Petro según sus cálculos, deberá quedar en los $2.000.000.

¿Qué dijo el ministro de Trabajo tras la decisión del Consejo de Estado?

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, aseveró tras la decisión del alto tribunal que “los trabajadores tendrán que reaccionar con la movilización popular y con la movilización y la acción de sus organizaciones. Yo creo que en estos momentos las centrales sindicales y las organizaciones de trabajadores deben estar preparando jornadas de movilización”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: