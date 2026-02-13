Comisión de Concertación Laboral discutirá decreto de reajuste del salario mínimo el 16 de febrero

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el próximo lunes 16 de febrero se reunirá la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir el decreto de reajuste del salario mínimo.

La cita, según reveló el ministro a través de su cuenta de X (antes Twitter), será a las 10:00 de la mañana.

Según Sanguino, este decreto transitorio de salario mínimo “debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”.

Este anuncio se conoció después de que el Consejo de Estado anunciara la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno aumentó en un 23,7% el salario mínimo para 2026 y le ordenara expedir uno nuevo en un plazo máximo de ocho días.

Así, el tribunal le ordenó al Gobierno que emita un decreto transitorio que “determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso”.

Esto se debió a que, por su alto impacto económico, el aumento del salario mínimo fue demandado tanto por empresarios como por juristas.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro tras la suspensión del aumento del salario mínimo?

El presidente Gustavo Petro respondió que respeta la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto con el que el Gobierno aumentó en un 23,7% el salario mínimo para este año. Además, convocó a una “reunión de concertación” para expedir uno nuevo, como se lo ordenó el tribunal.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario aseguró que el decreto transitorio que le pidió el Consejo de Estado “seguirá las órdenes de la Constitución”.

“Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo con la Constitución”, repuso el mandatario, quien afirmó que el Ministerio de Trabajo “hará una reunión de concertación de inmediato”.

Además, el presidente Petro pidió un encuentro de los miembros de “la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”.

“Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”, añadió el mandatario.

Esto fue lo que escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X:

