¿Cuándo se define nuevamente el salario mínimo del 2026? Plazo para publicar un nuevo decreto

Este viernes 13 de febrero, el Consejo de Estado anunció la imposición de una medida cautelar al decreto que incrementó el salario mínimo y suspender provisionalmente sus efectos. Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario. Mediante un decreto presidencial se estableció que para el 2026 el “salario mínimo vital” sería de $1.750.905

A dicha cifra se le debe sumar el auxilio de transporte, para un total de $2.000.000.

¿Cuándo se define nuevamente el salario mínimo?

El Consejo de Estado anunció que el Gobierno Nacional tendrá ocho días calendario para decretar un nuevo aumento. Es decir, el nuevo salario mínimo deberá anunciarse como máximo el sábado 21 de febrero.

“A título de medida cautelar, ORDENAR a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

¿Qué deberá tener en cuenta el Gobierno para el nuevo decreto del salario mínimo?

No obstante, el alto tribunal recalcó que en esta ocasión el Gobierno Nacional deberá ajustarse a todos los criterios económicos y constitucionales establecidos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996.

Dentro de esos criterios el Consejo destaca: “meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para el año 2026; productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que Coordina el Ministerio del Trabajo, en este caso, correspondiente a las cifras oficiales certificadas por el DANE; contribución de los salarios al ingreso nacional en la vigencia 2025; incremento del producto interno bruto del año 2025; inflación real del año 2025 según el índice de precios al consumidor, calculada desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025; la especial protección del trabajo; la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa; y los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado”.

Esto dijo el ministro del Interior sobre la decisión del Consejo de Estado: