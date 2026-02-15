ANDI pide mantener el aumento del 23,7% del salario mínimo pese a advertir efectos inflacionarios

Para Bruce Mac Master, Director de la ANDI, una economía estable impulsa también una democracia estable. | Foto: Prisa Media Colombia

En medio de la incertidumbre generada por la suspensión provisional del aumento del salario mínimo del 23,7% por parte del Consejo de Estado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) sorprendió al pedir que se haga “el mayor esfuerzo posible” para mantener el incremento definido en diciembre.

La declaración marca un giro frente a la postura técnica que el gremio defendió durante la negociación de fin de año, cuando advirtió que un aumento por encima de inflación y productividad podría afectar el empleo formal y presionar los precios.

En entrevista con Caracol Radio, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, reconoció que el incremento sí ha generado efectos económicos.

“Esa decisión produce una presión en costos que se transmite en dos efectos distintos: incremento en inflación y dificultades, especialmente en pymes”, afirmó el presidente.

MacMaster añadió que en enero la inflación llegó al 5,35%, superior a la del mismo mes del año pasado, y aseguró que ya existen reportes de pequeñas y medianas empresas con dificultades tras el ajuste salarial.

El “hecho cumplido” cambia la discusión

Pese a ello, el dirigente gremial sostuvo que revertir ahora el aumento sería complejo para los trabajadores.

“Para muchos de los 2,4 millones de trabajadores este ha sido un incremento muy importante que ya lo tienen en sus cuentas y en sus presupuestos. Sería muy complejo retroceder en este momento”, explicó MacMaster.

Según la ANDI, una vez el aumento se convirtió en un “hecho cumplido”, la discusión dejó de ser únicamente técnica y pasó a tener un componente social y de estabilidad jurídica.

La decisión de no demandar el decreto marca distancia frente a otros gremios

Mac Master también aclaró que su gremio no hizo parte de las demandas contra el decreto que fijó el 23,7%.

“Después de emitido el decreto decidimos que no lo íbamos a demandar, y lo hicimos a propósito”, dijo el presidente de la ANDI.

Aclarando que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el aumento al considerar que podrían existir dudas sobre el cumplimiento estricto de los criterios legales de inflación y productividad. El Gobierno deberá expedir un nuevo decreto transitorio mientras se define el fallo de fondo.

¿Habrá concertación real?

Frente a la convocatoria del Ejecutivo a la Comisión de Concertación este 16 de febrero, Mac Master señaló que, jurídicamente, no existe en este momento un proceso formal de concertación abierto ni podía mencionar o suponer que pasará en esta mesa que se lleva acabo mañana lunes.

El debate ahora se centra en si el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7% o lo ajustará a un rango cercano que hacian mención diferentes gremios en su momento del 6%–7%, basado en inflación y productividad.

¿Qué está en juego mañana?

Tras la suspensión provisional del aumento del salario mínimo fijado en 23,7% para 2026 por parte del Consejo de Estado, el Gobierno convoca a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para este lunes, a las 10:00 a.m., para discutir un nuevo decreto transitorio que sustituya al anterior y que cumpla con los criterios legales exigidos por el alto tribunal.

Cabe resaltar que, la suspensión del decreto del 23,7 % no elimina el salario actual; simplemente obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto dentro de ocho días calendario basado en criterios técnicos como inflación y productividad, para que rija mientras se define la decisión de fondo.

Mientras tanto, si, el aumento sigue vigente hasta que se expida un nuevo decreto.