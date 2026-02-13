ATENCIÓN: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento salario mínimo para 2026

El Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, al adoptar una medida cautelar dentro de una demanda en curso.

Según el alto tribunal, mientras se resuelve de fondo el proceso judicial, el Gobierno Nacional deberá expedir y publicar un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días calendario, en el que se establezca nuevamente el porcentaje de incremento y el valor total del salario mínimo para este año.

En su decisión, la corporación señaló que el ajuste salarial “regirá de manera temporal hasta tanto se profiera sentencia definitiva”, y advirtió que el Ejecutivo está obligado a aplicar todos los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley para definir la nueva cifra.

El Consejo de Estado precisó que el Gobierno deberá tener en cuenta, entre otros factores, “la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad certificada por el DANE, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la protección especial del trabajo”.

Esto exige la medida cautelar sobre decreto de incremento del salario mínimo

Además, el decreto transitorio deberá incluir una justificación económica detallada, explicando de forma clara “cómo se pondera cada criterio, si la valoración es cuantitativa o cualitativa y cuál es la operación aritmética que conduce a la cifra final”, todo sustentado en datos oficiales.

La medida cautelar se mantendrá vigente mientras avanza el proceso judicial que evalúa la legalidad del decreto original sobre el aumento del salario mínimo.