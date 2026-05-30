¿Lloverá en elecciones 2026? Pronóstico del IDEAM para sábado 30 y domingo 31 de mayo

Los colombianos que se preparan para participar en las elecciones presidenciales de 2026 deberán tener en cuenta un factor adicional al momento de planear sus desplazamientos: el clima.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el último fin de semana de mayo estará marcado por abundante nubosidad y lluvias en varias regiones del país, especialmente durante el sábado 30 de mayo.

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Aunque para el domingo 31 de mayo se espera una disminución de las precipitaciones, varias zonas continuarán registrando lluvias durante la tarde y la noche, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a los reportes meteorológicos.

Aunque para el domingo 31 de mayo se espera una disminución de las precipitaciones, varias zonas continuarán registrando lluvias durante la tarde y la noche, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a los reportes meteorológicos.

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Pronóstico del IDEAM para el sábado 30 de mayo

El IDEAM señala que el sábado será la jornada con las condiciones meteorológicas más complejas. Se esperan lluvias moderadas a fuertes, acompañadas en algunos sectores por tormentas eléctricas, en amplias zonas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Entre los departamentos con mayor probabilidad de registrar acumulados importantes de lluvia se encuentran Meta, Casanare, Arauca, Caquetá y Putumayo. Precisamente en estas zonas podrían presentarse afectaciones puntuales en la movilidad debido al aumento de las precipitaciones.

También se prevén lluvias de consideración en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. En la región Caribe, los mayores eventos de lluvia se concentrarían en Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Lluvias fuertes en Meta y Casanare

De acuerdo con el informe meteorológico, Meta y Casanare aparecen entre los departamentos con mayor riesgo de registrar lluvias intensas durante el fin de semana. El IDEAM advierte que en estas zonas podrían presentarse los acumulados más significativos, por lo que recomienda especial atención a los reportes oficiales.

¿Cómo estará el clima el domingo 31 de mayo?

Para el domingo, cuando se espera una importante movilización de ciudadanos por la jornada electoral, el panorama será más favorable.

El IDEAM prevé una reducción generalizada de la nubosidad respecto al sábado, aunque las lluvias no desaparecerán completamente.

Las precipitaciones seguirán presentes en sectores de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas, principalmente después del mediodía.

En otras zonas del país podrían registrarse lloviznas aisladas y episodios de nubosidad variable.

¿Habrá lluvias durante la jornada electoral?

Según el pronóstico actual, sí existe probabilidad de lluvias en varias regiones durante el domingo. Sin embargo, las precipitaciones serían menos extensas e intensas que las previstas para el sábado.

Esto significa que, aunque no se esperan condiciones extremas de manera generalizada, los votantes deberán estar preparados para posibles aguaceros locales.

Pronóstico para Bogotá durante el fin de semana

En Bogotá se espera un ambiente fresco y húmedo. El IDEAM prevé cielo mayormente nublado, lluvias durante las tardes y temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 21 grados Celsius.

Las precipitaciones podrían registrarse especialmente en horas de la tarde, por lo que quienes deban desplazarse por la ciudad durante el fin de semana deberían contemplar tiempos adicionales de movilidad.