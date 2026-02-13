¿En cuánto queda el salario mínimo 2026 mientras se decide el proceso por suspensión provisional?

El Consejo de Estado decretó este viernes 13 de febrero, la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, que había fijado el incremento del salario mínimo para el año 2026 y que ya había regido su primer pago el pasado mes de enero, fijándose en un total de $1.746.882 COP sin tomar el subsidio de transporte, con el que el mínimo se elevaba a $2′000.000.

El alto tribunal, además, ordenó al Gobierno Nacional adoptar una medida transitoria mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad contra esa decisión.

En el documento, de 63 páginas, se explica que, ante la suspensión del decreto, existen dos escenarios posibles; el primero, mantener el salario mínimo del año anterior o fijar un incremento temporal mientras avanza el proceso judicial.

De manera inmediata, y durante el período comprendido entre la notificación de la decisión y la expedición de un nuevo decreto transitorio, el salario mínimo para 2026 seguirá correspondiendo al valor establecido previamente, es decir, el que regía antes del aumento suspendido.

¿En cuánto queda el salario mínimo 2026 mientras se decide el proceso?

Para explicar mejor lo que se resuelve en el documento, el salario mínimo 2026 se mantiene en la cifra fijada en el decreto 1469 de 2025, que fue expedido el 29 de diciembre del año pasado, es decir, en $1.746.882 pesos colombianos.

No obstante, este valor regirá por ocho días, mientras el Gobierno resuelve una nueva cifra que cumpla con los parámetros establecidos por la ley.

El alto tribunal señaló que la medida cautelar busca evitar un “estado de indeterminación” sobre el valor del salario mínimo durante el trámite del proceso, dado que este indicador tiene efectos económicos en múltiples ámbitos, como contratos, tarifas, aportes y sanciones.

Además, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar el decreto con el valor transitorio del salario mínimo para 2026 dentro de un plazo determinado, mientras se dicta la sentencia definitiva sobre la legalidad del incremento inicialmente decretado.

La decisión tiene carácter temporal y cautelar, por lo que no define de manera definitiva el monto del salario mínimo para 2026, sino que establece una regla provisional mientras avanza el proceso judicial.

¿Cuándo se define el nuevo valor del salario mínimo 2026?

El Gobierno ahora contará con ocho días (8) calendario para expedir y publicar el nuevo decreto transitorio, en el que se debe establecer, nuevamente, el porcentaje de incremento y el valor del salario mínimo.

Según esta información, el Gobierno tendrá hasta el próximo sábado 21 de febrero para publicar el nuevo decreto, al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo y aseguró: “Se equivocó el Consejo de Estado, pero además, no hemos sido notificados todavía. Nos estamos enterando por ustedes, por la información de medios de comunicación, como generalmente ocurre aquí en este país”.