De la Espriella pidió mantener el aumento del salario mínimo y prometió bajar el 4x1000

Este domingo se encuentra de visita en Ibagué el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien se pronunció por primera vez en público tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En rueda de prensa, De la Espriella les pidió a los empresarios que mantengan el incremento del 23,7 %, pese a la polémica decisión del alto tribunal.

“El salario hay que mantenerlo. Yo he dado instrucciones en mis empresas de que lo paguen, independientemente de si el Consejo de Estado lo suspende o no. Pero vamos a proponer una baja de impuestos para los empresarios para equilibrar; con eso nadie pelea”, manifestó el precandidato del partido Salvación Nacional.

Entre los impuestos que propuso reducir figura el 4x1000, al que calificó de “repelente”: “Tienes que pagar plata por mover tu billete, eso es absurdo”. También planteó disminuir la carga tributaria sobre la gasolina para reducir el precio al consumidor final.

“El 51 % del precio de un galón de gasolina corresponde a impuestos y ese lo tienes que pagar sí o sí. La idea es un Estado más pequeño, garantías para los empresarios, bajar los impuestos y reactivar la economía”, explicó.

Durante su atención a medios, De la Espriella también anunció que en un eventual gobierno haría un recorte considerable del Estado para implementar un plan de austeridad.

“Al Estado colombiano le sobran 700 mil empleados y 700 mil contratistas. Si yo recorto el Estado y doy seguridad jurídica, así empiezo a activar los cuatro motores de la economía que hoy están apagados”, afirmó el aspirante, en referencia a la minería, la vivienda, la agricultura y el turismo.

Por último, el precandidato advirtió que presentaría una reforma tributaria para disminuir impuestos, aunque señaló que preferiría denominarla una “ley tributaria”.