“Gobierno está obligado a reducir el aumento del salario mínimo”, académico explica suspensión

El profesor del departamento de Derecho Constitucional, Gonzalo Ramírez Claves, aseguró que la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23 % obliga al Gobierno nacional a expedir una nueva decisión ajustada a criterios macroeconómicos.

La medida fue adoptada por el Consejo de Estado, que ordenó al Ejecutivo, en un plazo de ocho días, revisar el monto definido, mientras la demanda se estudia de fondo.

Para el académico, el punto central es que el porcentaje fijado por el Gobierno fue desproporcionado frente a las variables económicas que deben orientar este tipo de decisiones.

“La suspensión del aumento del salario mínimo en un 23 % no es la decisión definitiva, pero se dan unas órdenes para que, en el término de ocho días, el Gobierno nacional, con el comité tripartito, tome una decisión definitiva”, explicó el experto de la Universidad del Externado.

En ese sentido, según Ramírez Claves, el nuevo cálculo no puede mantener el mismo porcentaje.

“Lo tiene que reducir, no puede dejarlo en el 23 %. Tiene que corresponder a los elementos macroeconómicos como la inflación y el índice de productos básicos, que son los que se deben tener en cuenta para el aumento del salario mínimo”, afirmó.

El profesor señaló que el alto tribunal consideró que el incremento no se sustentó adecuadamente en esos indicadores.

“Todos los economistas han establecido que fue desproporcionado, porque se esperaba que fuera un 10 % máximo, un 16 %, y por eso el Consejo de Estado toma esta decisión”, agregó.

En su análisis, también advirtió que el impacto de la decisión no se limita a empleadores y trabajadores, sino que tiene efectos estructurales en la economía.

“El salario mínimo afecta no solamente a los empresarios, sino incluso el valor de las multas, la vivienda de interés social y muchos otros elementos que se deben tener en cuenta”, explicó.

El profesor Ramírez recordó que existe un antecedente en 2017 en el que el alto tribunal ordenó modificar el salario mínimo, aunque en ese momento fue para aumentarlo.

“Este es un caso opuesto: se trata de reducir. No es posible que no se cumpla la orden”, concluyó el docente.