Petro ya tiene nueva propuesta para ajuste del salario mínimo en Colombia: ¿Cuál es la cifra?

Comenzó a girar el reloj del plazo de 8 días que le puso el Consejo de Estado al presidente Gustavo Petro, para que presente una nueva regulación que fije un aumento del salario mínimo legal con todos los parámetros establecidos en la Constitución de 1991.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ya tiene una propuesta y que aseguró que el “salario mínimo vital” debería ubicarse en $2.155.000 mensuales.

Esta propuesto salió tras un estudio que realizó Daniel Ossa, doctor en economía y profesor de la Universidad de Denver, quien analizó la relación entre la productividad laboral y el salario real.

Por lo cual, el mandatario asegura que con $2.155.000 mensuales, se podría cerrar la brecha entre productividad y salario real. Una cifra acumulada desde el año 2002, y que tendría concordancia con el artículo 53 de la Constitución de 1991 y con la sentencia C-187 de 1999 de la Corte Constitucional.

¿Hasta cuándo tiene plazo el presidente?

El Consejo de Estado ordenó al Ejecutivo, en un plazo de 8 días, expedir un nuevo decreto con un porcentaje transitorio de incremento salarial, que este sustentado en elementos técnicos definidos por la legislación nacional, es decir ajustado a loa criterios técnicos de la Ley 278 de 1996 y en los parámetros constitucionales vigentes.

Sin embargo, cabe aclarar que el ajuste decretado se mantiene mientras se expide la nueva regulación transitoria.