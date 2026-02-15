Petro acepta propuesta de Antonio García para verificar desconexión del ELN con narcotraficantes

El presidente Gustavo Petro se refirió a la captura de alias “Calilla”, “Perro” y “Zancudo” en una reciente ofensiva contra la red financiera del ELN, y aseguró que este grupo guerrillero debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión con el narcotráfico.

El mandatario aseguró que “acepta” la propuesta de Antonio García de una comisión internacional para verificar que esa guerrilla no tiene vínculos con este delito.

"Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto.“, dijo.

Dijo que es hora de que entiendan que deben comenzar el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de Coca en el Catatumbo, que será apoyada por el Gobierno.