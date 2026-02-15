Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 feb 2026 Actualizado 16:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Petro acepta propuesta de Antonio García para verificar desconexión del ELN con narcotraficantes

Antonio García propuso una comisión internacional para verificar dicha desconexión.

Gustavo Petro y comunicado del ELN. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Redes sociales

Gustavo Petro y comunicado del ELN. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Redes sociales

El presidente Gustavo Petro se refirió a la captura de alias “Calilla”, “Perro” y “Zancudo” en una reciente ofensiva contra la red financiera del ELN, y aseguró que este grupo guerrillero debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión con el narcotráfico.

El mandatario aseguró que “acepta” la propuesta de Antonio García de una comisión internacional para verificar que esa guerrilla no tiene vínculos con este delito.

"Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto.“, dijo.

Dijo que es hora de que entiendan que deben comenzar el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de Coca en el Catatumbo, que será apoyada por el Gobierno.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir