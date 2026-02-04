El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Trump respeta los liderazgos fuertes como el de Petro, no los que se arrodillan: Daniel García-Peña

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, asegurando que fue “excelente”.

“Jamás me imaginé un intercambio franco entre los presidentes. Colombia y EE.UU. tenemos una relación histórica, dependemos económicamente de ellos”, dijo.

Mencionó que ambos mandatarios “se cayeron bien, se entendieron”. Destacó que, en medio de las diferencias, comprendieron que hay elementos comunes.

“Estoy muy contento porque es un nuevo momento en las relaciones entre ambos países”, sostuvo.

¿Sintió susto previo a la reunión Petro-Trump ?

Reconoció que sintió “un sustico, mucho nerviosismo porque el presidente Trump es impredecible”, aunque reconoció que respiró tranquilo cuando llegó Trump porque se vio un ánimo de cordialidad, de trabajo conjunto y de conversación franca. Incluso, mencionó el saludo del mandatario estadounidense a Petro: “Oh Gustavo! Good to see you”.

¿Cuál fue el secreto del éxito de la reunión?

El embajador aseguró que el presidente Petro entendió la importancia de la reunión y sus dimensiones, por lo que evitaron centrarse en temas en donde había diferencias.

“Nosotros hicimos la gestión, la famosa llamada, pero si el presidente Trump no viera en Petro un hombre fuerte, esto no se hubiera dado. Es un reconocimiento a Petro que, a pesar de las críticas, esas posiciones firmes fueron las que llevaron a que Trump dijera que había que hablar con él. Respeta los liderazgos fuertes, no respeta a los debiluchos, a los que se arrodillan”, expresó.

Ante esto, recordó que no hay mejor aliado en el mundo contra el narcotráfico y la lucha contra las drogas para Estados Unidos que Colombia.

Acuerdos entre presidentes

Destacó que, al igual que Petro, Trump también entendió las posiciones del Gobierno colombiano. Por eso, recordó las reacciones que tuvo el jefe de Estado de EE.UU. frente al tema de la erradicación de cultivos ilícitos y que son los campesinos, dándoles opciones, el camino a seguir, además de “golpear a los jefes del narcotráfico”.

“Entendió lo que viene haciendo Colombia y liderando Petro”, señaló.

Acción militar en Venezuela

García-Peña contó que para Trump era muy importante saber qué pensaba Petro sobre las acciones en Venezuela.

“El tema de Venezuela fue muy importante. Él estaba muy interesado en el papel que Colombia puede jugar, particularmente el de Ecopetrol. Somos socios insuperables y nadie tiene la posibilidad (como Colombia) de colaborar para que se estabilice Venezuela”, manifestó.

“A Petro no le interesa la visa”

El diplomático defendió que Petro no haya tocado el tema de su visa en el encuentro con Trump, puesto que “sería una estupidez”.

“Estamos hablando del mundo. América Latina estuvo muy bien representada por Petro”, sentenció.

Apuntó también que a Petro no le interesa el tema de la visa, aunque para él, como embajador, sí es algo fundamental.

Escuche la entrevista completa con Daniel García-Peña aquí:

