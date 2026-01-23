Llamada “muy positiva” entre canciller de Colombia y secretario Rubio: preparan reunión Petro-Trump

La Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, mantuvo una llamada de trabajo con el secretario de Estado, Marco Rubio, como preparación para la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, prevista para el 3 de febrero en Washington.

En su comunicado, manifiestan que se trató de una conversación “cordial” y “muy positiva” en la que, además del encuentro entre los mandatarios, se abordaron temas clave como seguridad regional.

Asimismo, detallaron que entre los temas que tratarán Petro y Trump está el de la lucha contra el narcotráfico.

La Cancillería colombiana manifestó a través de redes sociales: “En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”.