“La seguridad es primordial”: Alcaldesa de Miami sobre las medidas de la ciudad para el Mundial 2026
Eileen Higgins, alcaldesa de Miami, habló en 6AM W sobre las medidas que tendrá la ciudad para todos los aficionados que asistan a los partidos que se realicen en la ciudad.
La alcaldesa de Miami habla sobre las medidas que tomó la ciudad para los partidos del Mundial 2026
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La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la medidas que adoptó la ciudad para los partidos que se realicen de la Copa del Mundo 2026.
La funcionaria señaló que su prioridad es garantizar la seguridad de todas las personas que asistan a Miami, ya sea delegaciones, residentes y turistas. Además, afirmó que la ciudad es una ciudad de inmigrantes y espera que el gobierno no haga redadas.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...